ناقد: يجب منح حسام حسن فرصة كاملة مع منتخب مصر الفترة المقبلة.. فيديو

أكد الناقد الرياضي محمد عصام ، على ضرورة منح حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، الفرصة كاملة للعمل مع الفراعنة، خاصة بعد تجديد تعاقده، مشددًا على أهمية عدم التدخل في اختياراته الفنية أو تشكيل المنتخب.

وأوضح محمد عصام، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير، ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن المنتخب المصري ينتظره عدد من الارتباطات المهمة خلال الفترة المقبلة، ما يتطلب تركيز الجهاز الفني على إعداد الفريق بالشكل المناسب.

وشدد على ضرورة تركيز حسام حسن في مهمته والعمل على تجهيز المنتخب بصورة قوية للمباريات المقبلة، في ظل تطلعات الجماهير إلى ظهور الفراعنة بمستوى أفضل خلال الاستحقاقات القادمة.

وأشار إلى أن حصول المدير الفني على مساحة كافية للعمل واتخاذ القرارات الفنية من شأنه أن يساعده على إعداد المنتخب وفق رؤيته، والوصول إلى أفضل تشكيل ممكن قبل المواجهات المقبلة.