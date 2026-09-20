مهرجان القاهرة يعلن عن ورشة «إعداد الممثلين: التدريب أمام الكاميرا» بالتعاون مع «الورشة»

يعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن تنظيم ورشة «إعداد الممثلين: التدريب أمام الكاميرا»، بالتعاون مع شركة «الورشة»، ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما، في إطار الدورة السابعة والأربعين من المهرجان، المقرر إقامتها في الفترة من 11 إلى 20 نوفمبر 2026.

تأتي هذه الورشة للعام الثالث على التوالي ضمن التعاون بين مهرجان القاهرة السينمائي الدولي و«الورشة»، بعد تقديم عدد من الورش التدريبية المتخصصة خلال الدورتين السابقتين. وذلك في إطار اهتمام المهرجان بتوفير مساحات تدريبية متخصصة لدعم وتطوير المواهب العاملة في صناعة السينما، وإتاحة فرص عملية تساعد الممثلين الصاعدين على تطوير أدواتهم وأدائهم أمام الكاميرا.

يقود الورشة مدرب التمثيل أحمد مبارك، عبر برنامج تدريبي وتطبيقي يركز على تطوير قدرة الممثل على تقديم أداء يتسم بالصدق والعفوية والطبيعية أمام الكاميرا، والتعامل مع مجموعة متنوعة من المشاعر والمواقف الإنسانية بصورة مقنعة. ويجمع البرنامج بين تدريبات عملية على الأداء أمام الكاميرا، والعمل على تطوير أفكار جديدة وكتابتها وتحويلها إلى مشاهد قابلة للتنفيذ، إلى جانب فرصة يحصل عليها كل مشارك للعمل على مشهد وتصويره ضمن أنشطة الورشة، بما يتيح له اختبار أدواته في بيئة عملية تحاكي العمل السينمائي.

شروط التقديم

يشترط في المتقدمين أن يكونوا من حاملي الجنسية المصرية أو من المقيمين في مصر، وألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا وقت التقديم، وأن تكون لديه خبرة سابقة في التمثيل من خلال فيلم قصير واحد على الأقل، أو مسرحية، أو أي عمل أدائي آخر. ويلتزم المشاركون المقبولون بحضور جميع جلسات الورشة والبرامج ذات الصلة.

متطلبات التقديم

يتم التقديم عبر الموقع الرسمي للمهرجان، من خلال إرسال الاسم الكامل، ورقم الواتساب، والسيرة الذاتية في حدود 150 كلمة، ورابط لمشهد تمثيلي مدته دقيقة واحدة، وذلك قبل الموعد النهائي للتقديم في 1 أكتوبر 2026. ويمكن الاطلاع على نموذج التقديم الكامل عبر الموقع الرسمي للمهرجان.

عن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

تأسس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام 1976، ويعد من أعرق المهرجانات السينمائية في العالم العربي وأفريقيا، والمهرجان العربي والأفريقي الوحيد المعتمد ضمن الفئة «A» من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF). يقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، وقد رسخ على مدار تاريخه مكانته كمنصة رئيسية للسينما المصرية والعربية والعالمية، تجمع بين العرض السينمائي والحوار الثقافي، وتدعم تطور صناعة السينما واكتشاف المواهب والمشروعات الجديدة.

عن «الورشة»

«الورشة» هي شركة متخصصة في التعليم والتدريب وتنمية المواهب في مجالات الفنون والصناعات الإبداعية، وتقدم ماستر كلاس وبرامج تدريبية متخصصة تجمع بين المعرفة والتطبيق العملي، ويقدمها خبراء ومتخصصون من داخل الصناعة. وتهدف «الورشة» إلى تطوير مهارات المواهب في مراحل مختلفة من مسيرتهم، وربطهم بالخبرات المهنية والعملية، بما يساعدهم على تطوير أدواتهم الفنية والاستعداد لمتطلبات الصناعة.