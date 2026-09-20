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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

سارة سلامة تخطف الأنظار بالكاجوال في أحدث ظهور لها على إنستدرام .. صور

سارة سلامة تخطف الانظار بالكاجوال
سارة سلامة تخطف الانظار بالكاجوال
رنا عصمت

شاركت سارة سلامة مجموعة من صورها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام نشرها عده صور خلال قضائها عطلتها الصيفية.


تفاصيل إطلالة سارة سلامة..

وظهرت سارة سلامة بإطلالة أنيقة ومميزة خطفت بها الأنظارمرتدية شميز باللون الأبيض ونسقت معه بنطلون جينز ازرق فاتح.

وحصدت إطلالات سارة سلامة إعجاب الآلاف من متابعيها معبرين عن إعجابهم بإطلالتها هذا الصيف ودائما تتساءل الفتيات عن سر جمال سارة سلامة ورشاقتها.

وتعد الفنانة سارة سلامة، من الفنانات اللواتي يحرصن على الظهور بشكل مميز ولافت دائما تكشف عن جمالها. 
 

كما تميل، إلى ترك شعرها الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابيه، كما تفضل الشعر الطويل الذي يبرز جمال أنوثتها.

ومن الناحية الجمالية، تعتمد سارة سلامة في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها. 

May be an image of one or more people and blonde hair
May be an image of phone
May be an image of eyewear and cornflower
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