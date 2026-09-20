الاستخبارات الأمريكية تشيد بدور مصر في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة

أشاد جون راتكليف مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية بحضور بالدور المصري المحوري في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وجهود القاهرة المستمرة لدعم مسار السلام وتعزيز الاستقرار في المنطقة.



وأكد مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية على حرص الإدارة الأمريكية على مواصلة العمل والتنسيق الوثيق مع مصر لتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.



وتحدث مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية عن الدور المحوري الذي تضطلع به مصر في دعم الجهود الرامية إلى التوصل لتسويات سلمية وشاملة لأزمات المنطقة.



ونوه مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية بمستوى التعاون القائم مع المخابرات العامة المصرية في مجالات الأمن والاستخبارات ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والجرائم العابرة للحدود.



وأعرب مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية عن تقدير بلاده للدور المصري الفاعل في دعم الأمن والاستقرار في القارة الأفريقية.



وأكد مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية على أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين الجهات المعنية في مصر والولايات المتحدة لا سيما فيما يتعلق بالأزمة السودانية والأوضاع في الصومال ومنطقة القرن الأفريقي وأمن الملاحة الدولية.



استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، جون راتكليف مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية بحضور الوزير حسن رشاد رئيس المخابرات العامة.