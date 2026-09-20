شوبير: أموال صفقة بيزيرا مخصصة بالكامل لسداد مستحقات لاعبي الزمالك

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تفاصيل الاجتماع المرتقب لمجلس إدارة نادي الزمالك، والمقرر عقده اليوم، مشيرًا إلى أن ملف مستحقات لاعبي الفريق سيكون على رأس الموضوعات المطروحة للنقاش.

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وقال أحمد شوبير، خلال برنامجه «مع شوبير»: «فيه اجتماع لمجلس الإدارة النهارده في نادي الزمالك، وأول حاجة هيناقشوها هي ملف مستحقات اللعيبة».

وأوضح شوبير أن الأموال المنتظر وصولها من صفقة بيزيرا مخصصة بالكامل لسداد مستحقات لاعبي الزمالك، مؤكدًا: «قولًا واحدًا، الفلوس اللي هتيجي من صفقة بيزيرا مخصصة كلها لسداد مستحقات اللعيبة».

وأضاف أن لاعبي الزمالك أبلغوا إدارة النادي بانتظارهم الحصول على مستحقاتهم المالية في أقصى موعد بعد مباراة غزل المحلة.

وتابع: «لعيبة الزمالك قالت للإدارة: إحنا آخرنا في انتظار المستحقات ماتش غزل المحلة، ومجلس الإدارة مقدر جدًا تعب اللعيبة».

ويأتي ملف المستحقات المالية للاعبي الزمالك في ظل سعي مجلس الإدارة لتوفير السيولة اللازمة والوفاء بالتزامات النادي تجاه لاعبيه خلال الفترة المقبلة.