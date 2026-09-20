خبير أمن سيبراني يحذر من احتيال استنساخ أصوات الأقارب.. تفاصيل

حذر الدكتور محمد محسن رمضان، مستشار الأمن السيبراني ومكافحة الجرائم الإلكترونية وخبير الذكاء الاصطناعي، من خطورة استخدام تقنيات استنساخ الصوت في عمليات الاحتيال وانتحال هوية الأقارب، مؤكدًا أن بعض الأدوات الحديثة تستطيع محاكاة خصائص صوت الشخص باستخدام عينة صوتية قصيرة نسبيًا.

وأوضح خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، أن أدوات استنساخ الصوت تستطيع تحليل خصائص متعددة، من بينها طبقة الصوت والإيقاع وطريقة النطق، ثم إنتاج كلام جديد يحاكي الصوت الأصلي، مشيرًا إلى أن عينة تتراوح في بعض الحالات بين 20 و30 ثانية قد تكون كافية، بحسب جودة التسجيل والأداة المستخدمة.

وأكد أن المحتالين يعتمدون على ما يعرف بـ«الهندسة الاجتماعية»، أي استغلال العامل النفسي للضحية وإرباكه ودفعه إلى اتخاذ قرار سريع، مثل تحويل أموال بناءً على مكالمة تبدو وكأنها من أحد أفراد أسرته.

وأشار إلى أن بعض عمليات الاحتيال قد تستفيد أيضًا من إظهار رقم هاتف الشخص الذي يجري انتحال صفته، ما يزيد من صعوبة اكتشاف الخدعة.

وأوضح خبير الأمن السيبراني أن بعض الأصوات المولدة بالذكاء الاصطناعي قد تظهر عليها مؤشرات مثل اضطراب الإيقاع أو التنفس أو بعض مشكلات مخارج الجمل، لكنه شدد على أن هذه العلامات لا تكفي وحدها للتأكد من أن الصوت مزيف، خاصة مع التطور السريع لتقنيات توليد الأصوات وتأثير جودة المكالمات الهاتفية على الصوت.

ونصح المواطنين، في حال تلقي مكالمة من أحد الأقارب تتضمن طلبًا ماليًا عاجلًا، بإنهاء المكالمة وإعادة الاتصال بالشخص نفسه عبر وسيلة اتصال مستقلة للتأكد من حقيقة الطلب قبل إرسال أي أموال.

كما شدد على أهمية الوعي والتفكير النقدي وعدم مشاركة البيانات الشخصية مع جهات غير موثوقة، مؤكدًا أن التحقق المباشر من هوية المتصل يظل إجراءً أساسيًا في مواجهة هذا النوع من الاحتيال.