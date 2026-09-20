قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسامة ربيع: قناة السويس أثبتت كفاءتها في تأمين سلاسل الإمداد العالمية رغم التحديات الدولية والإقليمية
الأعلى للإعلام: إيقاف برنامج البلدوزر على قناة الشمس
عالية المهدي: اللي بيشتري فيلا بـ400 مليون فلوسه جت منين؟
لا سفر دون عقد موثق.. روشتة برلمانية لضبط سوق إلحاق العمالة بالخارج
الدعم النقدي في 2027.. شعبة المخابز تكشف أسعار الخبز السياحي والفينو
طائرة مفخخة كادت تفجر كارثة في ألمانيا.. تحقيقات تكشف خيوط عملية مرتبطة بروسيا والكرملين ينفي
إحالة الخفير المتهم بإنهاء حياة مدير مدرسة في المعادي للجنايات
دخان كثيف يغطي موسكو.. زيلينسكي: استهدفنا منشآت نفطية بمليارات الدولارات
بسبب حمولة زائدة.. القبض على سائق سيارة نقل بالقليوبية
واصل الصعود.. ارتفاع جماعي لـ أسعار الدولار اليوم الأحد بمنتصف التعاملات
شوبير: الزمالك رفض بيع زيزو خوفًا من الجماهير.. وقرر عدم تكرار الخطأ مع بيزيرا
الضفة تشتعل.. الاحتلال يقتحم المغير لليوم الثاني ويعتقل أكثر من 40 فلسطينياً
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير أمن سيبراني يحذر من احتيال استنساخ أصوات الأقارب.. تفاصيل

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
إسراء صبري

حذر الدكتور محمد محسن رمضان، مستشار الأمن السيبراني ومكافحة الجرائم الإلكترونية وخبير الذكاء الاصطناعي، من خطورة استخدام تقنيات استنساخ الصوت في عمليات الاحتيال وانتحال هوية الأقارب، مؤكدًا أن بعض الأدوات الحديثة تستطيع محاكاة خصائص صوت الشخص باستخدام عينة صوتية قصيرة نسبيًا.

وأوضح خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، أن أدوات استنساخ الصوت تستطيع تحليل خصائص متعددة، من بينها طبقة الصوت والإيقاع وطريقة النطق، ثم إنتاج كلام جديد يحاكي الصوت الأصلي، مشيرًا إلى أن عينة تتراوح في بعض الحالات بين 20 و30 ثانية قد تكون كافية، بحسب جودة التسجيل والأداة المستخدمة.

وأكد أن المحتالين يعتمدون على ما يعرف بـ«الهندسة الاجتماعية»، أي استغلال العامل النفسي للضحية وإرباكه ودفعه إلى اتخاذ قرار سريع، مثل تحويل أموال بناءً على مكالمة تبدو وكأنها من أحد أفراد أسرته.

وأشار إلى أن بعض عمليات الاحتيال قد تستفيد أيضًا من إظهار رقم هاتف الشخص الذي يجري انتحال صفته، ما يزيد من صعوبة اكتشاف الخدعة.

وأوضح خبير الأمن السيبراني أن بعض الأصوات المولدة بالذكاء الاصطناعي قد تظهر عليها مؤشرات مثل اضطراب الإيقاع أو التنفس أو بعض مشكلات مخارج الجمل، لكنه شدد على أن هذه العلامات لا تكفي وحدها للتأكد من أن الصوت مزيف، خاصة مع التطور السريع لتقنيات توليد الأصوات وتأثير جودة المكالمات الهاتفية على الصوت.

ونصح المواطنين، في حال تلقي مكالمة من أحد الأقارب تتضمن طلبًا ماليًا عاجلًا، بإنهاء المكالمة وإعادة الاتصال بالشخص نفسه عبر وسيلة اتصال مستقلة للتأكد من حقيقة الطلب قبل إرسال أي أموال.

كما شدد على أهمية الوعي والتفكير النقدي وعدم مشاركة البيانات الشخصية مع جهات غير موثوقة، مؤكدًا أن التحقق المباشر من هوية المتصل يظل إجراءً أساسيًا في مواجهة هذا النوع من الاحتيال.

الأمن السيبراني مكافحة الجرائم الإلكترونية الذكاء الاصطناعي استنساخ الصوت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشادة ربيع ياسين

ما حدث لا يليق .. قرار عاجل من نقابة الإعلاميين ضد فريق «ملعب البلدوزر» بعد مُشادة ربيع ياسين

قائمة الإجازات المتبقية في 2026

يومين في سبتمبر و11 في أكتوبر.. قائمة الإجازات المتبقية في 2026

محمد صلاح

بعد الهاتريك وصناعة هدف.. آرني سلوت يُوجّه رسالة لـ محمد صلاح

إيران وأمريكا

سفارات الولايات المتحدة تصدر تحذيرات أمنية عاجلة للأمريكيين في دول عدة بالمنطقة

الاعلى للإعلام

«الأعلى للإعلام»: منع بث برنامج «حياتك من الطبيعة» المذاع على قناة «النهار» نهائياً

بيزيرا

بسبب قميص الزمالك.. تحرّك قانوني ضد شباب الأهلي بعد فيديو تقديم بيزيرا : لن نصمت

التصالح في مخالفات البناء

التصالح في مخالفات البناء 2026 .. آخر موعد وشروط وحالات حظر التصالح

صرحت جهات التحقيق بمدينة رأس سدر، بدفن جثماني زوجين لقيا مصرعهما في حادث تصادم بين سيارة ملاكي وميكروباص على طريق وادي فيران بمحافظة جنوب سيناء

جهات التحقيق تكشف أسباب حادث وادي فيران وتصرّح بدفن جثـ.ماني زوجين وإخلاء سبيل قائد الميكروباص.. صور

ترشيحاتنا

حسام الزناتي

اليوم.. الزمالك يحسم تعيين حسام الزناتي مديرًا رياضيًا خلفًا لجون إدوارد

منتخب مصر للطائرة

اليوم ..منتخب رجال الطائرة يواجه أفريقيا الوسطى في دور الـ16 من بطولة الأمم الأفريقية بتونس

شوبير

شوبير: أموال صفقة بيزيرا مخصصة بالكامل لسداد مستحقات لاعبي الزمالك

بالصور

إنجي المقدم تتألق في حفل الديرجيست بفستان رقيق

إنجي المقدم تتألق في حفل الديرجيست بفستان رقيق
إنجي المقدم تتألق في حفل الديرجيست بفستان رقيق
إنجي المقدم تتألق في حفل الديرجيست بفستان رقيق

قبل ما تشرب قهوتك.. جرب إضافة ملعقة كاكاو خام واكتشف الفوائد

الكاكاو
الكاكاو
الكاكاو

بقوام ممشوق.. داليا البحيري وزوجها من حفل الديرجيست

داليا البحيري وزوجها من حفل الديرجيست
داليا البحيري وزوجها من حفل الديرجيست
داليا البحيري وزوجها من حفل الديرجيست

سارة سلامة تخطف الأنظار بالكاجوال في أحدث ظهور لها على إنستدرام .. صور

سارة سلامة تخطف الانظار بالكاجوال
سارة سلامة تخطف الانظار بالكاجوال
سارة سلامة تخطف الانظار بالكاجوال

فيديو

عمرو دياب

عمرو دياب يواصل حفلاته في الوطن العربي.. الكويت المحطة التالية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغز بريتش بتروليوم

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: إيران تستعمل الحوثيين في ضرب اقتصاديات النفط في الشرق الأوسط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

المزيد