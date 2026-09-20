ضبط سائق ميكروباص تعدى على سيدة بالسب بسوهاج

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر إحدى السيدات من قائد سيارة "ميكروباص" لقيامه بالتعدى عليها بالسب حال قيامها بتصويره لعدم إنزالها بالمكان المتفق عليه بسوهاج.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط السيارة "الميكروباص" الظاهرة بالصورة، وقائدها (سائق– مقيم بدائرة مركز شرطة المنشأة)، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه بتاريخ 18/ الجارى خلال سيره بأحد الطرق بدائرة قسم شرطة أول سوهاج، وعلل ذلك لرغبته فى العودة للموقف وتحميل ركاب آخرين.

تم التحفظ على السيارة، وإتخاذ الإجراءات القانونية.





