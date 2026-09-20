أحمد عادل عبدالمنعم ينتقد مستوى بعض حراس الدوري المصرى

انتقد أحمد عادل عبدالمنعم، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، مستوى عدد من حراس المرمى في الدوري المصري، مشيرًا إلى أن التصدي للكرات وحده لا يكفي للحكم على جودة الحارس.

وقال عبدالمنعم، في تصريحات نقلها الناقد الرياضي محمود شوقي: «أنا ساعات بتفرج على حراس في الدوري المصري وببقى عايز أقفل التلفزيون من الأداء السيئ بتاعهم.. مش كل حارس بيصد كورة يبقى حلو، لازم أحس إني بستمتع وأنا بتفرج عليه».

وأوضح أن تقييم حارس المرمى لا يجب أن يعتمد فقط على عدد التصديات، وإنما على الأداء المتكامل وقدرته على تقديم مستوى يجذب المشاهد ويمنحه الثقة في إمكانياته.



