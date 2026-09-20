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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سر مشاركة أكرم توفيق أمام المقاولون.. هاني حتحوت يكشف كواليس ملف محمد هاني

اكرم توفيق
اكرم توفيق
محمد بدران   -  
يمنى عبد الظاهر

كشف الإعلامي هاني حتحوت، أن ملف تجديد عقد محمد هاني، لاعب الأهلي وأحد كباتن الفريق، والذي لم يُحسم حتى الآن، يعد سببًا رئيسيًا وراء مشاركة أكرم توفيق في مباراة المقاولون العرب.

وأوضح حتحوت، خلال تصريحات إعلامية عبر قناة «مودرن سبورت»، أن هناك اتجاهًا لإجراء عملية تدوير في مركز الظهير الأيمن، طالما لم يتم حسم موقف محمد هاني من تجديد عقده مع الأهلي.

وقال: «المعلومة اللي عندنا بتقول إنه طول ما ملف تجديد محمد هاني مع الأهلي لم يُحسم، طول ما هتلاقي فيه روتيشن بيحصل في هذا المركز. دي فكرة موجودة بالفعل».

وأشار حتحوت إلى أن الأمر سبق أن حدث في ملف تجديد مصطفى شوبير، عندما كان عقده يقترب من نهايته، موضحًا أن الأهلي كان يفكر وقتها في الاعتماد على سياسة التدوير.

وأضاف: «دلوقتي نفس القصة بيفكر حسين عموتة، طول ما محمد هاني، صاحب الخبرات الكبيرة، وصاحب الدور القيادي في الفريق، وصاحب الأداء الدولي المتميز، طول ما هو لسه مجددش عقده، قد تجد فرصًا أكتر في الظهور لأكرم توفيق».

وتابع: «علشان ضامن إن اللي معايا مضمون أكتر من اللي مش أكيد هيكون معايا، بما إن ملف التجديد لم يتم».

وفي سياق متصل، طالب هاني حتحوت جماهير الأهلي بعدم القسوة على محمد هاني بسبب تأخر حسم مفاوضات التجديد، مؤكدًا أن اللاعب قدم الكثير للنادي خلال السنوات الماضية.

وقال: «أنا أتمنى منكم ألا تقسو على محمد هاني. مش مسؤولي الأهلي، بتكلم على الجمهور؛ أنا متفهم جدًا طلب الأهلي إنه لا استثناءات، لكن اللي متفهمه عند محمد هاني إنه محمد هاني ما طالْش اللي عملوا فلوس، وما طالْش اللي مكنش عندهم استثناءات».

وأوضح حتحوت أن محمد هاني لعب لسنوات بشكل أساسي في مركز الظهير الأيمن، رغم تعاقب اللاعبين على الفريق، وهو ما جعله أحد العناصر صاحبة التاريخ مع الأهلي.

وأضاف: «جه في الفترة اللي في النص، لعب عدد كبير أوي من الماتشات، ومسك مركز الظهير الأيمن، وجه عليه لعيبة وراحت لعيبة، وفضل هو الأساسي. فعمل تاريخ كبير أوي، لكن معملش فلوس كتيرة أوي».

واختتم هاني حتحوت حديثه بالتأكيد على أن المفاوضات بين اللاعب والنادي أمر طبيعي، مطالبًا الجماهير بتقدير ما قدمه محمد هاني مع الأهلي، قائلًا: «فالمفاوضات طبيعي إن هي تروح وتيجي، لكن لا تقسوا على محمد هاني بفضل كل اللي قدمه مع النادي الأهلي، وإن المفاوضات طبيعية في النهاية».

لاعب الأهلي محمد هاني أكرم توفيق مباراة المقاولون العرب الأهلي مصطفى شوبير حسين عموتة

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