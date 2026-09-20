موسمان.. تفاصيل جديدة في عقد الشناوي مع الأهلي.. نفس قيمة نجوم الفئة الأولى

كشف محمود شوقي، خلال ظهوره في برنامج «الكورة مع فايق»، عن تفاصيل جديدة بشأن تجديد عقد محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مؤكدًا أن النادي استقر على تمديد تعاقده لمدة موسمين.

الشناوي

وقال محمود شوقي إن الأهلي استقر على تجديد عقد محمد الشناوي لمدة موسمين، بنفس القيمة المالية المقررة لنجوم الفئة الأولى داخل الفريق، إلى جانب العوائد الخاصة بالإعلانات.

وأوضح أن عقد الشناوي الجديد لن يتضمن نسبة مشاركة، مشيرًا إلى أن ذلك لا يمثل استثناءً خاصًا بحارس الأهلي، وإنما يأتي تطبيقًا للائحة الفريق.

وأضاف أن لائحة الأهلي تنص على عدم خصم نسبة المشاركة من عقود حراس المرمى فقط، دون باقي اللاعبين، وذلك نظرًا لطبيعة المنافسة في مركز حراسة المرمى تحديدًا.

ويأتي ذلك في إطار تحركات الأهلي لحسم ملفات تجديد عقود عدد من لاعبي الفريق، مع الحفاظ على الهيكل المالي واللوائح المنظمة للعقود داخل القلعة الحمراء.