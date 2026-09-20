قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كامل الوزير يكشف خطة تطوير النقل البحري.. 19 ميناءً تجاريًا و100 مليون متر للموانئ
شيكابالا يكشف كواليس أزمة الرواتب في الأهلي: إزاي تتعاقد مع لاعب جديد وتديله أكتر مني؟
ما هو اليمين الغموس وما كفارته؟ .. كلمة توقع قائلها في 3 مصائب فاحذرها
الأهلي يبدأ التحضير للقمة.. عموتة يقود المران ووائل جمعة ينسق لخوض وديات
رئيس البرلمان الإيراني: لا عودة للمفاوضات أو فتح المضيق قبل تنفيذ شروط إيران
متواضع للغاية.. رئيس طرابزون: محمد صلاح نجم عالمي وشخصية استثنائية
قاليباف: النظام الأمريكي القديم في الشرق الأوسط انهار.. وإيران تدعو لنظام إقليمي جديد
الدواء المحلي تحت المجهر.. جودة مرتفعة وأسعار لا تقبل التغيير
استقرار أسعار الذهب بعد قرار الفيدرالي.. والأوقية قرب 4345 دولارًا
فوق الـ 52 جنيها.. أسعار الدولار اليوم الأحد بمستهل التعاملات
بـ50 جنيها.. شروط الاستعانة بمعلمي الحصة داخل المدارس
رئيس البرلمان الإيراني: نحارب ونتفاوض معًا حتى نفرض التراجع على الخصم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موسمان.. تفاصيل جديدة في عقد الشناوي مع الأهلي.. نفس قيمة نجوم الفئة الأولى

الشناوي
الشناوي

كشف محمود شوقي، خلال ظهوره في برنامج «الكورة مع فايق»، عن تفاصيل جديدة بشأن تجديد عقد محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مؤكدًا أن النادي استقر على تمديد تعاقده لمدة موسمين.

الشناوي

وقال محمود شوقي إن الأهلي استقر على تجديد عقد محمد الشناوي لمدة موسمين، بنفس القيمة المالية المقررة لنجوم الفئة الأولى داخل الفريق، إلى جانب العوائد الخاصة بالإعلانات.

وأوضح أن عقد الشناوي الجديد لن يتضمن نسبة مشاركة، مشيرًا إلى أن ذلك لا يمثل استثناءً خاصًا بحارس الأهلي، وإنما يأتي تطبيقًا للائحة الفريق.

وأضاف أن لائحة الأهلي تنص على عدم خصم نسبة المشاركة من عقود حراس المرمى فقط، دون باقي اللاعبين، وذلك نظرًا لطبيعة المنافسة في مركز حراسة المرمى تحديدًا.

ويأتي ذلك في إطار تحركات الأهلي لحسم ملفات تجديد عقود عدد من لاعبي الفريق، مع الحفاظ على الهيكل المالي واللوائح المنظمة للعقود داخل القلعة الحمراء.

الشناوي الاهلي الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتبات

خلال أيام.. الحكومة تزف بشرى للموظفين| تفاصيل

المشادة

ما حدث لا يليق .. قرار عاجل من نقابة الإعلاميين ضد فريق «ملعب البلدوزر» بعد مُشادة ربيع ياسين

قائمة الإجازات المتبقية في 2026

يومين في سبتمبر و11 في أكتوبر.. قائمة الإجازات المتبقية في 2026

الواقعة

الشجرة منعته من الهرب .. مصرع فتاة صدمتها سيارة بالتجمع الأول | صور

التوقيت الصيفي 2026

تأخير الساعة 60 دقيقة.. موعد التوقيت الشتوي

محمد صلاح

بعد الهاتريك وصناعة هدف.. آرني سلوت يُوجّه رسالة لـ محمد صلاح

إيران وأمريكا

سفارات الولايات المتحدة تصدر تحذيرات أمنية عاجلة للأمريكيين في دول عدة بالمنطقة

معاشات أكتوبر 2026.. موعد الصرف والزيادة وطرق الاستعلام

معاشات أكتوبر 2026 .. موعد الصرف والزيادة وطرق الاستعلام

ترشيحاتنا

البنك المركزي

البنك المركزي يعلن بيع أذون خزانة بـ110 مليارات جنيه.. غدا

محافظ البنك المركزي خلال اللقاء

حسن عبد الله يشارك بالاجتماع مجلس محافظي البنوك المركزية الأعضاء في نظام PGC PAPSS

سعر الذهب

أسعار الذهب الآن في مصر

بالصور

جيسيكا حسام الدين تتألق بفستان أسود في حفل دير جيست.. سعره 338 ألف جنيه

جيسيكا حسام الدين
جيسيكا حسام الدين
جيسيكا حسام الدين

لعصائر رمضان.. أفضل أنواع المانجا للتخزين في الفريزر وطريقة الحفاظ على طعمها

المانجا
المانجا
المانجا

أحمر جريء.. كارولين عزمي تخطف الأنظار بظهورها

كارولين عزمي
كارولين عزمي
كارولين عزمي

قواعد أوروبية ‏السبب .. توقعات بارتفاع أسعار السيارات في بريطانيا

السيارات البريطانية
السيارات البريطانية
السيارات البريطانية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغز بريتش بتروليوم

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: إيران تستعمل الحوثيين في ضرب اقتصاديات النفط في الشرق الأوسط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

المزيد