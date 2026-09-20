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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أسعار الأدوية تتحرك بسبب الدولار.. لجنة التصنيع الدوائي تعلن مفاجأة

الأدوية
الأدوية
البهى عمرو

وسط اهتمام متزايد من المواطنين بأسعار الأدوية، خاصة مرضى الأمراض المزمنة الذين يعتمدون على العلاج بصورة مستمرة، عاد ملف تسعير الدواء إلى الواجهة، في ظل ارتباط أسعار بعض المستحضرات بتكلفة المواد الخام وسعر الصرف وتكاليف الإنتاج والتوزيع.

وكشف الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة الصيادلة، تفاصيل آلية تحديد أسعار الأدوية في مصر، مؤكدًا أن الدواء يخضع لتسعيرة جبرية وفقًا للقانون، ولا يجوز لأي جهة رفع سعره من تلقاء نفسها.

الدواء المصري بين التصنيع والرقابة

 

الدواء
الأدوية 

وقال الدكتور محفوظ رمزي، ببرنامج «بين الناس»، إن مصر تعد من أفضل 15 دولة في مجال تصنيع الدواء، مشيرًا إلى أن الدواء المصري يتمتع بمستوى جيد، وفق ما ذكره من شهادات للمنظمات العالمية.

وأوضح أن مصر تحافظ على مستوى النضج الثالث في مجالات التصنيع والرقابة والتسجيل الدوائي، داعيًا المواطنين إلى الاعتماد على الأدوية المحلية بدلًا من المستوردة.

كيف يتم تحديد سعر الدواء؟

 

وأكد رئيس لجنة التصنيع الدوائي أن الدواء في مصر يخضع لتسعيرة جبرية وفقًا للقانون، مشددًا على أن أسعار الأدوية يتم تحديدها بعد مراجعة دقيقة، ولا يمكن لأي شركة رفع الأسعار من تلقاء نفسها.

الدواء في مصر
الأدوية 

وأشار إلى أن تحديد سعر الدواء يرتبط بالتكلفة الفعلية، وسعر استيراد المادة الخام، إلى جانب تكاليف التشغيل والتصنيع والنقل والتوزيع، مع مراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين.

هل يمكن أن يختلف سعر الدواء من منطقة لأخرى؟

 

وأوضح رمزي أن كل دواء مدون عليه سعره، ولا يستطيع الطبيب أو الصيدلي رفع السعر من تلقاء نفسه، مؤكدًا أن الصيدلي ملزم بالالتزام بالتسعيرة الجبرية لكل نوع من الأدوية.

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وشدد على أنه لا يمكن أن يكون للدواء سعر في منطقة وسعر آخر في منطقة أخرى، طالما أن المستحضر نفسه يحمل السعر المحدد وفقًا للقواعد المنظمة.

سعر الدولار وتأثيره على أسعار الأدوية

 

وأشار رئيس لجنة التصنيع الدوائي إلى أن سعر الصرف له تأثير مباشر على أسعار الأدوية، موضحًا أنه عند النظر إلى شهر مارس 2024، ارتفعت أسعار الأدوية بصورة كبيرة بالتزامن مع ارتفاع سعر الدولار من نحو 30 جنيهًا إلى 48 جنيهًا.

ولفت إلى أن الزيادات اللاحقة في أسعار الأدوية كانت محدودة نسبيًا، بعد تحرك سعر الدولار من 48 جنيهًا إلى نحو 52 جنيهًا كأعلى مستوى، مؤكدًا أن أسعار الأدوية تعتبر في متناول الجميع، بحسب تقديره.

مرضى الأمراض المزمنة الأكثر تأثرًا

 

وأكد الدكتور محفوظ رمزي أن تحريك أسعار الأدوية يمثل أمرًا شاغلًا لكل بيت في مصر، خاصة مرضى الأمراض المزمنة الذين يحتاجون إلى الحصول على الأدوية بصورة مستمرة، وهو ما يجعل تكلفة العلاج عاملًا مهمًا بالنسبة للأسر.

دعوة لدعم الدواء المحلي

 

واختتم رئيس لجنة التصنيع الدوائي حديثه بالتأكيد على أهمية الاعتماد على المنتج الدوائي المحلي، معربًا عن أمنيته في أن يقوم جميع مقدمي الخدمة الطبية بكتابة الأدوية المحلية بدلًا من المستوردة، في ظل ما وصفه بالمستوى الجيد الذي وصلت إليه صناعة الدواء المصرية.

الأدوية أسعار الأدوية التسعيرة الجبرية الدولار التصنيع الدوائي الصيادلة نقابة الصيادلة

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