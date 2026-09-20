بـ50 جنيها.. شروط الاستعانة بمعلمي الحصة داخل المدارس

أكدت نيفين شحاتة، المتخصصة في شؤون التعليم، أن معلمي الحصة يمثلون أحد الحلول التي تستعين بها وزارة التربية والتعليم لسد العجز الفعلي في أعداد المعلمين داخل المدارس، موضحة أن الاستعانة بهم لا تعني التعيين الدائم أو التثبيت.

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع نهاد سمير وروان أبو العينين ببرنامج صباح البلد على قناة صدى البلد إن معلم الحصة يحصل على مقابل مالي عن كل حصة 50 جنيها، وفق الضوابط التي تحددها الوزارة، مع إعطاء الأولوية للحاصلين على مؤهلات تربوية مناسبة .

وأضافت أن الوزارة منحت أولوية في بعض الإجراءات لمن سبق لهم اجتياز اختبارات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مشيرة إلى أن التعيين الدائم يرتبط بالاحتياجات الفعلية للمدارس والتخصصات المطلوبة، إلى جانب توافر الدرجات المالية والتنسيق بين الجهات المعنية.

وأوضحت أن معلمي الحصة الذين يثبتون كفاءة والتزامًا وخبرة داخل المدارس يمكن أن تكون لهم أولوية عند طرح مسابقات التعيين، خاصة أنهم اكتسبوا خبرة عملية بالفعل.