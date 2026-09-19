تعليم المنيا تحظر التصوير داخل المدارس وتضع ضوابط جديدة للنشر الإعلامي

أعلنت إدارة المنيا التعليمية ، ضوابط جديدة لتنظيم التصوير والنشر الإعلامي داخل المدارس أو علي صفحاتها الرسمية .

وأوضحت الإدارة عبر بيان لها بصفحتها الرسمية ، أنه في إطار الحرص على تنظيم العمل الإعلامي داخل المدارس، والالتزام بالتعليمات والضوابط الواردة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومديرية التربية والتعليم للإدارات التعليمية، أنه يُمنع إجراء أي أعمال تصوير داخل المدارس لصالح القنوات الفضائية أو المواقع الإخبارية أو أي جهات إعلامية، إلا بعد التنسيق المسبق والحصول على الموافقات الرسمية اللازمة من الجهات المختصة.



مع التشديد على ضرورة الحصول على الموافقات الرسمية المسبقة قبل تصوير أي فعاليات أو أنشطة مدرسية أو نشر مواد مصورة عبر الصفحات الرسمية للمدارس، إلا بعد عرض المحتوى ومراجعته واعتماده من مدير الإدارة التعليمية قبل النشر.

وشددت الإدارة على جميع مسئولي صفحات المدارس بضرورة الالتزام بالضوابط المنظمة للنشر، والتأكد من الحصول على الموافقات اللازمة قبل نشر أي محتوى إعلامي، مع الالتزام بالتسلسل الإداري المعتمد.

تنظيم العمل الإعلامي

وأكدت، أن الالتزام بهذه الضوابط يأتي في إطار تنظيم العمل الإعلامي بالمدارس، والحفاظ على الصورة المؤسسية المشرفة للتعليم، وتجنب أي مخالفات أو مساءلات إدارية.