القبض على لص سرق بطاية سيارة في القاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد الأشخاص من سرقة بطارية سيارته حال توقفها بأحد الشوارع بالقاهرة.

وبالفحص؛ تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد مالك السيارة «كهربائي – مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول».

وبسؤاله؛ قرر أنه بتاريخ 31 أغسطس المنقضي اكتشف سرقة بطارية سيارته حال توقفها بأحد الشوارع بدائرة القسم.

وأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة «الظاهر بمقطع الفيديو» «عاطل – مقيم بدائرة القسم»، وضبط بحوزته «بطارية السيارة المستولى عليها».

وبمواجهته؛ اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.