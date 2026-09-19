القبض على سايس تعدى على قائد سيارة في الإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بممارسة مهنة منادي سيارات ومطالبة قائد سيارة "ملاكى" بمبلغ مالى نظير السماح لسيارته بالإنتظار بأحد الشوارع دون وجه حق والتعدى عليه بالسب حال إعتراضه على ذلك بالإسكندرية.

بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة القسم) ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه بتاريخ 8 الجاري بأحد شوارع بدائرة قسم شرطة أول المنتزه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.





