القبض على صانعة محتوى نشرت فيديوهات رقص بملابس خادشة على صفحتها

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانعة محتوى لقيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعيةعلى صفحتها.



ملابس خادشة للحياء

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورة "لها معلومات جنائية"حال تواجدها بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة ، وبحوزتها (4 هواتف محمول "بفحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامى" – كمية لمخدر الآيس) ، وبمواجهتها إعترفت بحيازتها للمواد المخدرة بقصد التعاطى، ونشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.