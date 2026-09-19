توماس ريس يشيد بمحمد صلاح بعد رباعية طرابزون أمام جالطة سراي

أشاد الألماني توماس ريس، المدير الفني لفريق طرابزون سبور، بالمستوى الذي ظهر عليه الدولي المصري محمد صلاح خلال مواجهة جالطة سراي، التي انتهت بفوز طرابزون سبور برباعية نظيفة، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري التركي.

وسجل محمد صلاح ثلاثة أهداف «هاتريك» وصنع هدفًا آخر، ليقود طرابزون سبور لتحقيق انتصار كبير على جالطة سراي، في الظهور الأول لتوماس ريس مع الفريق.

وقال توماس ريس عقب المباراة: «لقد رأيتم جميعًا مدى خطورة صلاح عندما تكون الكرة بحوزته».

وأضاف: «بذل الفريق بأكمله جهدًا هائلًا، وكافحوا بقوة لخلق المساحات له».

ويأتي الفوز ليمنح طرابزون سبور دفعة قوية في مشواره بالدوري التركي، بعدما نجح الفريق في تحقيق انتصار عريض على حساب جالطة سراي متصدر جدول الترتيب.