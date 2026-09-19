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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

واتساب يختبر ميزة جديدة لتحويل الصوت إلى نصوص مكتوبة وإرسالها دون إنترنت

واتساب
واتساب
احمد الشريف

بدأ تطبيق المراسلة الفوري "واتساب" (WhatsApp) اختبار ميزة جديدة تتيح للمستخدمين إملاء الرسائل صوتياً وتحويلها تلقائياً إلى نصوص مكتوبة قبل إرسالها في الدردشات، مع إمكانية تشغيلها دون اتصال بالإنترنت، وفقاً لما أورده تقرير تقني نشره موقع WABetaInfo المتخصص في رصد تحديثات التطبيق.

رصد الميزة في تحديث تجريبي لنظام أندرويد

أوضح التقرير أن الخاصية الجديدة جرى رصدها ضمن التحديث التجريبي لواتساب على نظام التشغيل أندرويد، الذي يحمل الرقم "2.26.37.8" والمتاح عبر متجر "جوجل بلاي" (Google Play). 

وتهدف الميزة إلى منح المستخدمين خيار التحدث بدلاً من الكتابة اليدوية على لوحة المفاتيح؛ حيث يقوم النظام بتحويل الكلمات المنطوقة فوراً إلى نص مكتوب يظهر داخل حقل كتابة الرسائل، ليرسل كنص تقليدي دون إرسال مقطع صوتي مسموع إلى الطرف الآخر.

آلية التشغيل وخطوات الإملاء الصوتي في الدردشة

أشار المصدر إلى أن واتساب يعتزم وضع زر مخصص للإملاء الصوتي مباشرة داخل شريط المحادثة في الدردشات الفردية والجماعية والقنوات؛ حيث تظهر للمستخدم شاشة تعريفية قصيرة في المرة الأولى تطالبه باختيار لغة الإدخال المفضلة. 

وعقب اكتمال الإعداد، يدخل التطبيق في وضع الاستماع مبرزاً عبارة "جارٍ الاستماع.." (Listening...)، ليتحدث المستخدم برسالته ثم يضغط على زر الإرسال بمجرد جهوزية النص، مع إمكانية إلغاء التسجيل وحذفه في أي لحظة قبل اعتماده.

معالجة محلية لحماية الخصوصية 

بيّن تقرير موقع WABetaInfo أن الميزة تعتمد على حزم لغوية يجري تنزيلها محلياً على ذاكرة الهاتف لمرة واحدة فقط؛ مما يتيح إتمام عمليات تحويل الصوت إلى نصوص دون الحاجة للاتصال بشبكة الإنترنت. 

ويضمن هذا الحل التقني معالجة المقاطع الصوتية داخل بيئة الجهاز دون إرسالها إلى خوادم خارجية، بما يحافظ على معايير التشفير التام بين الطرفين (End-to-End Encryption) ويمنع وصول أي طرف ثالث إلى محتوى المحادثات.

الفارق بين الرسائل الصوتية 

ذكر الموقع المتخصص أن الرسائل الناتجة عن هذه الميزة تصل إلى الطرف المستلم كنصوص عادية تماماً لا يمكن تمييزها عن النصوص المكتوبة باليد؛ إذ لا يضع التطبيق أي إشارة تدل على تحويلها من تسجيل صوتي، ولن يتمكن المستلم من سماع نبرة صوت المرسل. 

وأكد التقرير أن الميزة ما زالت قيد التطوير الداخلي ولم تُفعّل بعد لعموم مختبري النسخ التجريبية، تمهيداً لطرحها تدريجياً في تحديثات لاحقة دون تحديد موعد رسمي لإطلاقها للجمهور.

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