واتساب يخبئ مفاجأة لمستخدمي آيفون.. 3 حسابات على تطبيق واحد

بعد أن أتاح مؤخرا لمستخدمي آيفون إضافة حساب ثان إلى التطبيق نفسه، يعمل واتساب حاليا على توسيع هذه الميزة لتدعم ما يصل إلى ثلاثة حسابات، وفقا لتقارير متخصصة.

وكان واتساب قد طرح في يونيو الماضي دعم الحسابات المتعددة رسميا على أجهزة آيفون، ما أتاح للمستخدمين إضافة حساب ثان إلى التطبيق والتبديل بين الحسابات دون الحاجة إلى تسجيل الخروج.

وجاء إطلاق الميزة بعد عدة أشهر من اختبارها ضمن النسخ التجريبية، لتوفر للمستخدمين خيارا مباشرا لإدارة حساب إضافي، بدلا من الاعتماد على تطبيق WhatsApp Business كحل بديل.

وبحسب ما رصده موقع WABetaInfo، يعمل واتساب حاليا على توسيع الميزة بحيث تتيح للمستخدمين تسجيل الدخول إلى ثلاثة حسابات مختلفة والتبديل بينها من داخل التطبيق نفسه.

وتظهر لقطات الشاشة التي نشرها الموقع واجهة اختيار الحسابات عند دعم ثلاثة ملفات شخصية، فعند امتلاك حساب واحد، يظهر خيار إضافة حساب ثانٍ أسفل الواجهة، بينما يظهر خيار "إضافة حساب" أيضا بعد تسجيل الدخول إلى الحساب الثالث.

ومن المتوقع أن تظل طريقة عرض الحسابات كما هي حاليا، بحيث يظهر لكل حساب الاسم وصورة الملف الشخصي ورقم الهاتف، مع وضع علامة صح خضراء بجوار الحساب النشط.

إضافة حساب ثالث على واتساب

وبمجرد طرح الميزة، سيتمكن المستخدمون الذين لديهم حسابان نشطان بالفعل من رؤية خيار إضافة حساب ثالث مباشرة داخل التطبيق، كما يشير التقرير إلى أن واتساب قد يوسع مستقبلًا عدد الحسابات المدعومة إلى أكثر من ثلاثة.

وسيحتفظ كل حساب ببياناته بشكل مستقل، بما في ذلك سجل المحادثات والإشعارات وإعدادات الخصوصية والنسخ الاحتياطية والوسائط.

ويرى WABetaInfo أن دعم حسابين قد يكون كافيا لمعظم المستخدمين، إلا أن إمكانية إدارة ثلاثة حسابات قد تكون مفيدة بشكل خاص لمن يستخدمون أرقاما متعددة لأغراض مختلفة، مثل الجمع بين أرقام العمل والأرقام الشخصية.

ومع ذلك، لا تزال الميزة قيد التطوير، ولم تصبح متاحة حتى الآن لمختبري النسخ التجريبية، ما يعني أن طرحها على نطاق أوسع قد يستغرق بعض الوقت.

ومن غير الواضح حتى الآن موعد وصول دعم الحسابات الثلاثة إلى الإصدار المستقر من واتساب، كما لا يوجد تأكيد رسمي بشأن العدد النهائي للحسابات التي سيتيح التطبيق إدارتها.