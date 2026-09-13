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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بنقرة بسيطة على آيفون.. ميزة سرية جديدة في واتساب تختصر وقت مشاهدة الحالات

واتساب
واتساب
شيماء عبد المنعم

بدأ تطبيق واتساب طرح ميزة جديدة تتيح لمستخدمي أجهزة آيفون مشاهدة مقاطع الفيديو المنشورة عبر “الحالة” بسرعة مضاعفة، في خطوة تستهدف تسهيل استعراض عدد أكبر من التحديثات في وقت أقل.

وتتيح الميزة تشغيل الحالة بسرعة 2x من خلال الضغط مع الاستمرار على الجانب الأيمن من الشاشة، وبمجرد رفع الإصبع، تعود سرعة التشغيل إلى وضعها الطبيعي تلقائيا.

واتساب يمدد مدة المقاطع الموسيقية في الحالات
 

ويأتي هذا التحديث بعد طرح واتساب ميزة تتيح للمستخدمين زيادة مدة المقاطع الموسيقية المرفقة بالحالات إلى 30 ثانية، بعدما كانت المدة ثابتة عند 15 ثانية ولا يمكن تعديلها.

وأصبح بإمكان المستخدم اختيار المدة التي يريدها للمقطع الموسيقي، ما يمنحه تحكما أكبر في طريقة ظهور الحالة والصوت المصاحب لها.

كيف تعمل ميزة التشغيل بسرعة 2x؟
 

لمشاهدة الحالة بسرعة مضاعفة، يحتاج المستخدم فقط إلى فتح تحديث الحالة ثم الضغط مطولا على الجانب الأيمن من الشاشة، وسيتحول تشغيل الفيديو مباشرة إلى سرعة 2x، ويستمر بهذه السرعة طالما ظل الإصبع مضغوطا على الشاشة.

وبمجرد رفع الإصبع، تعود الحالة إلى سرعة التشغيل العادية، دون الحاجة إلى تغيير أي إعدادات يدويا.

وتسمح هذه الطريقة للمستخدم بمشاهدة المحتوى في نصف الوقت تقريبا، وهو ما قد يكون مفيدا خصوصا لمن يتابعون عددا كبيرا من تحديثات الحالة يوميا.

ميزة التشغيل بسرعة 2x

إيماءة مألوفة لمستخدمي التطبيقات الأخرى
 

تعتمد الميزة على إيماءة سبق أن اعتاد عليها مستخدمو تطبيقات مثل إنستجرام وتيك توك ويوتيوب، حيث يمكن الضغط المطول لتسريع تشغيل مقاطع الفيديو.

وبالتالي، لن يحتاج المستخدم إلى تعلم طريقة جديدة للتحكم في سرعة التشغيل، إذ تعمل الإيماءة في واتساب بالطريقة نفسها تقريبا.

لماذا أصبحت الميزة أكثر أهمية الآن؟
 

تكتسب ميزة التشغيل السريع 2x أهمية أكبر مع زيادة الحد الأقصى للمقاطع الموسيقية في الحالات إلى 30 ثانية.

فبعد أن كانت الحالات التي تتضمن مقاطع موسيقية محدودة بـ15 ثانية، أصبح بعض المحتوى يستغرق وقتا أطول للمشاهدة. وتتيح السرعة المضاعفة للمستخدمين تجاوز الحالات الطويلة بسرعة أكبر.

وتعمل الميزة مع أي فيديو منشور عبر الحالة، وليس فقط مقاطع الفيديو التي تتضمن موسيقى.

متاحة حاليا لبعض مستخدمي النسخة التجريبية
 

تتوفر ميزة تشغيل الحالات بسرعة 2x حاليا لبعض مستخدمي النسخة التجريبية على iOS الذين قاموا بتثبيت أحدث إصدار من واتساب عبر TestFlight.

ولا تزال الميزة في مرحلة الطرح التدريجي، لذلك قد لا تظهر لجميع المختبرين في الوقت الحالي.

حالات واتساب ميزة جديدة آيفون واتساب

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