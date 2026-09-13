الصدمة في التفاصيل| شواحن الماك بوك القوية لن تمنحك شحن آيفون 18 السريع.. إليك السبب

نجحت شركة أبل أخيراً في الاستجابة لانتقادات تباطؤ شحن هواتفها مقارنة بالمنافسين، لتقدم ترقية جديدة في سلسلتي iPhone 18 Pro والهاتف القابل للطي المرتقب iPhone Duo عبر دعم الشحن السريع بقدرة تصل إلى 60 واط.

ورغم أن هذا التحديث يقلص زمن الشحن بنسبة 25% مقارنة بالجيل السابق ليصل الهاتف إلى 50% من طاقته في 15 دقيقة فقط إلا أن كالعادة، هناك تفاصيل وشروط وضعتها الشركة قد تحرم الكثيرين من الاستفادة الكاملة من هذه السرعة.

وتكمن المفاجأة غير السارة للمستخدمين في أن شواحن حواسب "MacBook" القوية بقوة 96 واط أو 140 واط لن تكون متوافقة مع هذه الميزة؛ وذلك لافتقارها إلى تقنية ضبط الجهد التلقائي (AVS) المتوفرة في بروتوكول USB PD 3.1 الجديد الذي تعتمده الهواتف الحديثة. هذا يعني أن استخدام الشواحن الضخمة للماك بوك سيجبر الآيفون على التراجع إلى سرعات الشحن التقليدية القديمة.

وللاستمتاع بالسرعة القصوى البالغة 60 واط، سيتعين على عشاق العلامة التجارية شراء "المحول الديناميكي" (Dynamic Power Adapter) الجديد من آبل بقدرة 40 واط (والذي يمكنه رفع طاقته اختيارياً إلى 60 واط) بشكل منفصل، حيث تستمر الشركة في سياستها الشهيرة بنزع الشواحن من علب الهواتف والاكتفاء بكابل USB-C فقط.

أما عن الجانب الإيجابي، فإن هذه التقنية المعتمدة لضبط الجهد (AVS) ليست حكراً على آبل؛ بل هي بروتوكول مفتوح من منظمة USB-IF، مما يفتح الباب أمام الشركات الطرف الثالث الرائدة (مثل أنكر) لطرح شواحن متوافقة وأقل تكلفة مستقبلاً، شريطة أن تدعم معيار PD 3.1 بالكامل لتوفير الطاقة القصوى دون قيود.