قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صفعة سينمائية لإسرائيل من قلب البندقية .. فيلم «نازا» يفوز بجائزة ويوثق اتهامات بقتل مدنيين في غزة
الطيران اليمني يشن غارات مكثفة على مواقع الحوثيين في تعز والبيضاء والساحل الغربي
في أولى جولاته بالعام الجديد| وزير التعليم: المعلم هو الأساس.. وانتظام الحضور والتقييمات ركيزة النجاح
مدبولي يتفقد مركز التحكم والسيطرة بورش مونوريل غرب النيل
«صباح البلد» يستعرض مقال الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح «صالحة وأخواتها» .. فيديو
تعالوا زوروه.. سعد الصغير يناشد زملاءه الوقوف بجانب عازف أورج بعد تدهور حالته الصحية
اختفاء إسرائيل من على الخريطة.. استطلاع «معاريف» يكشف مخاوف صادمة على وجود الدولة
ممر شرفي وطبل بلدى لاستقبال مدير مدرسة برقطا الإعدادية في أول يوم دراسي
جولات ميدانية للقيادات التعليمية.. انطلاق العام الدراسي الجديد بالمحافظات بفرحة وسعادة بين الطلاب والمعلمين
مدرب الجيش الرواندي يكشف نقاط قوة الزمالك قبل الصدام الإفريقي
بعد نجاح تطبيق الموبايل..كل ما تريد معرفته عن تسهيلات الضرائب العقارية
ارتفاع أسعار الذهب اليوم الأحد.. كم وصل عيار 21؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

الصدمة في التفاصيل| شواحن الماك بوك القوية لن تمنحك شحن آيفون 18 السريع.. إليك السبب

iPhone 18 Pro
iPhone 18 Pro
لمياء الياسين

نجحت شركة أبل أخيراً في الاستجابة لانتقادات تباطؤ شحن هواتفها مقارنة بالمنافسين، لتقدم ترقية جديدة في سلسلتي iPhone 18 Pro والهاتف القابل للطي المرتقب iPhone Duo عبر دعم الشحن السريع بقدرة تصل إلى 60 واط. 

ورغم أن هذا التحديث يقلص زمن الشحن بنسبة 25% مقارنة بالجيل السابق ليصل الهاتف إلى 50% من طاقته في 15 دقيقة فقط إلا أن كالعادة، هناك تفاصيل وشروط وضعتها الشركة قد تحرم الكثيرين من الاستفادة الكاملة من هذه السرعة.

وتكمن المفاجأة غير السارة للمستخدمين في أن شواحن حواسب "MacBook" القوية بقوة 96 واط أو 140 واط لن تكون متوافقة مع هذه الميزة؛ وذلك لافتقارها إلى تقنية ضبط الجهد التلقائي (AVS) المتوفرة في بروتوكول USB PD 3.1 الجديد الذي تعتمده الهواتف الحديثة. هذا يعني أن استخدام الشواحن الضخمة للماك بوك سيجبر الآيفون على التراجع إلى سرعات الشحن التقليدية القديمة.

 iPhone 18 Pro

وللاستمتاع بالسرعة القصوى البالغة 60 واط، سيتعين على عشاق العلامة التجارية شراء "المحول الديناميكي" (Dynamic Power Adapter) الجديد من آبل بقدرة 40 واط (والذي يمكنه رفع طاقته اختيارياً إلى 60 واط) بشكل منفصل، حيث تستمر الشركة في سياستها الشهيرة بنزع الشواحن من علب الهواتف والاكتفاء بكابل USB-C فقط.

أما عن الجانب الإيجابي، فإن هذه التقنية المعتمدة لضبط الجهد (AVS) ليست حكراً على آبل؛ بل هي بروتوكول مفتوح من منظمة USB-IF، مما يفتح الباب أمام الشركات الطرف الثالث الرائدة (مثل أنكر) لطرح شواحن متوافقة وأقل تكلفة مستقبلاً، شريطة أن تدعم معيار PD 3.1 بالكامل لتوفير الطاقة القصوى دون قيود.

iPhone 18 Pro حواسب MacBook الهاتف القابل للطي كابل USB C الشحن السريع علب الهواتف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيزيرا

بيزيرا يرضخ لطلبات الزمالك .. والقرار النهائي خلال ساعات

أحمد حسن

احمد حسن يكشف حقيقة رحيل الحسين عموتة عن الأهلي قبل مواجهة أبو قير

بيزيرا

7 ملايين دولار و20% من إعادة البيع .. هاني حتحوت يكشف تفاصيل بيع بيزيرا للزمالك

الأتوبيس الترددي

تضم 16 محطة .. تفاصيل المرحلة الثانية من الأتوبيس التردّدي السريع BRT قبل التشغيل بساعات

الاهلي

تحركات سرية في الأهلي لضم مدافع جديد

سعر الدولار

دون تغيير .. أكبر سعر دولار في البنوك اليوم الأحد 13-9-2026

مي عبد الحميد

دخل الأسرة 16 ألف جنيه .. مي عبدالحميد: وحدات الإيجار تستهدف الشباب من 21 إلى 35 عامًا

الجمعية العمومية العادية لمنطقة الجيزة للكرة الطائرة

إنجازات متعددة .. عمومية «طائرة الجيزة» تعتمد الميزانية وتشيد بأداء مجلس الإدارة | صور

ترشيحاتنا

برناردو سيلفا

برناردو سيلفا: أعمل على التأقلم مع مركزي الجديد في ريال مدريد

الزمالك

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام غزل المحلة بعد رباعية بطل جيبوتي

عبدالله السعيد

كل ما بيكبر كل ما بيحلو.. محمد عبد الله يشيد بتألق عبد الله السعيد مع الزمالك

بالصور

ابنة نسرين أمين تخطف الأنظار بفستان لافت

ابنة نسرين امين تخطف الانظار بفستان ملفت
ابنة نسرين امين تخطف الانظار بفستان ملفت
ابنة نسرين امين تخطف الانظار بفستان ملفت

أطعمة يُنصح بتناولها عقب انتهاء اليوم الدراسي

أطعمة يُنصح بتناولها عقب انتهاء اليوم الدراسي
أطعمة يُنصح بتناولها عقب انتهاء اليوم الدراسي
أطعمة يُنصح بتناولها عقب انتهاء اليوم الدراسي

بفستان أحمر جريء .. بسمة بوسيل تستعرض جمالها في أحدث إطلالاتها على إنستجرام | شاهد

بسمة بوسيل
بسمة بوسيل
بسمة بوسيل

خلل في ضغط الإطارات يستنفر ستيلانتس.. استدعاء عدد من سيارات جيب

سيارات جيب
سيارات جيب
سيارات جيب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: صالحة وأخواتها

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

المزيد