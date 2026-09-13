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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

90 مترًا كاملة التشطيب.. الإسكان تكشف تفاصيل طرح وحدات جديدة لمتوسطي الدخل

الإسكان
الإسكان
رحمة سمير

أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن متوسطي الدخل ليسوا خارج خطط الإسكان، مشيرة إلى طرح وحدات سكنية لهذه الفئة على فترات، إلى جانب الاستعداد لطرح وحدات جديدة خلال الفترة المقبلة بمواصفات وتشطيبات مختلفة.

30 ألف وحدة لمتوسطي الدخل بفائدة 12%

وقالت مي عبد الحميد إن الصندوق طرح نحو 30 ألف وحدة سكنية لمتوسطي الدخل على فترات، بفائدة مدعومة تبلغ 12% متناقصة على 20 سنة.

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وأوضحت أن هذه الوحدات لا تمثل نسبة كبيرة من حجم الطلب، نظرًا لأن الاختصاص الأساسي للصندوق يتركز بصورة أكبر على محدودي الدخل، بينما طرحت هيئة المجتمعات العمرانية عددًا من المشروعات لمتوسطي الدخل، من بينها سكن مصر وجنة.

الإيجار المنتهي بالتملك لمتوسطي الدخل

وأشارت إلى أن نظام الإيجار المنتهي بالتملك يستهدف متوسطي الدخل أيضًا، موضحة أن القسط سيكون كبيرًا نسبيًا، مقابل أن يكون المقدم أو التأمين الأولي أقل قليلًا من المعتاد في نظام التمليك.

الإسكان الفاخر يدعم محدودي الدخل

وأكدت مي عبد الحميد أن الدولة تستفيد من الإسكان الفاخر في دعم محدودي الدخل، موضحة أن قانون الإسكان الاجتماعي ينص على تخصيص 10% من إيرادات هيئة المجتمعات العمرانية لدعم محدودي الدخل.

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وأضافت أن زيادة مبيعات المشروعات توفر موارد أكبر للصندوق، بما يمنحه قدرة على التوسع وتقديم المزيد من الدعم وزيادة أعداد الوحدات المنتجة لمحدودي الدخل.

وحدات جديدة بمساحات 90 مترًا

وكشفت أن الفترة المقبلة ستشهد طرح وحدات من خلال القطاع الخاص بمساحات 90 مترًا كاملة التشطيب، ويمكن أن تناسب الفئات الأعلى من حيث الدخل.

وأوضحت أن الحد الأقصى لدخل الأسرة المستهدفة يصل إلى 19 ألف جنيه، مشيرة إلى أن الوحدات ستكون كاملة التشطيب وبها مصعد، وقد تكون في أماكن تشبه الكومباوند.

شقق الإسكان بالتمويل العقاري

فائدة 8% متناقصة ودعم من الصندوق

وأضافت أن الوحدات الجديدة ستُطرح بفائدة 8% متناقصة، مع حصول المستفيدين على دعم من صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

وتؤكد تصريحات صندوق الإسكان الاجتماعي استمرار إتاحة برامج سكنية لمختلف شرائح الدخل، بالتوازي مع طرح وحدات جديدة بمواصفات مختلفة، بما يشمل نظم التمليك والإيجار المنتهي بالتملك، إلى جانب توفير الدعم للفئات المستحقة.

الإسكان طرح وحدات جديدة لمتوسطي الدخل طرح وحدات سكنية متوسطي الدخل وحدة سكنية

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