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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مدبولي يستقل قطارا تجريبيا لمونوريل غرب النيل

خلال الزيارة
خلال الزيارة
محمود مطاوع

استقل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قطار مونوريل غرب النيل خلال جولته التفقدية لعدد من مشروعات النقل بالجيزة، ورافقه وزير النقل ومحافظ الجيزة.

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مركز التحكم والسيطرة بورش مونوريل غرب النيل، ورافقه وزير النقل ومحافظ الجيزة.

واستمع رئيس الوزراء لشرح حول منظومة عمل مركز السيطرة في مراقبة القطارات وتشغيلها.

كما تفقد رئيس الوزراء مقر ورشة إصلاح وتأهيل قطار المونوريل داخل المحطة.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، شهد عرضا حول مشروع مونوريل غرب النيل بمركز التحكم والسيطرة بمدينة 6 أكتوبر.

وأوضح الشرح أنه يوجد نموذجان من المحطات في المشروع، النموذج الأول: تبلغ مساحة المحطة 4400 متر مربع بسعة قصوى 18000 راكب /ساعة بـ 11 محطة.

والنموذج الثاني تبلغ مساحة المحطة 5500 متر مربع بسعة قصوى 35000 راكب /ساعه بـ 2 محطة.

ويعتبر مشروع مونوريل غرب النيل أحد مشاريع النقل الذكي، حيث تبلغ السرعة التشغيلية للمونوريل 80 كم / ساعة وزمن الرحلة حوالي 40 دقيقة.

ويبلغ عدد عربات القطار الواحد في الوضع التشغيلي الحالي 4 عربات، وتصل السعة الاستيعابية إلى 500 ألف راكب / يوم بزمن تقاطر 90 ثانية.

كما يبلغ عدد عربات القطار حاليا 4 عربات يسع 573 راكبا / القطار ومخطط مستقبلا زيادته إلى 8 عربات ليسع 1146 راكبا /القطار.

وزير النقل مجلس الوزراء مونوريل غرب النيل

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