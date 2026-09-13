شاهد المران وتحدّث مع وائل جمعة .. تفاصيل زيارة «الخطيب» للأهلي قبل مواجهة أبو قير

كشف الناقد الرياضي محمود شوقي، تفاصيل زيارة محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، لمران الفريق الأول لكرة القدم امس، استعدادًا لمواجهة أبو قير للأسمدة في مسابقة الدوري الممتاز.

وقال محمود شوقي عبر قناته على موقع «يوتيوب»، إن محمود الخطيب حرص على زيارة مران الأهلي مساء اليوم، وشاهد الجزء الأخير من التدريبات، في إطار دعمه المستمر للفريق والجهاز الفني واللاعبين.

وأوضح أن رئيس النادي الأهلي لم يعقد جلسة مع الحسين عموتة، المدير الفني للفريق، خلال الزيارة، بينما تحدث لبعض الوقت مع وائل جمعة، مدير الكرة.

وأشار إلى أن زيارة محمود الخطيب لملعب التتش لم تستغرق وقتًا طويلًا، مؤكدًا أن الهدف منها كان دعم الفريق ومساندته قبل المواجهة المقبلة.

موعد مباراة الأهلي وأبو قير للأسمدة

ويستعد الأهلي لمواجهة أبو قير للأسمدة في تمام الساعة الثامنة مساء الثلاثاء المقبل، الموافق 15 سبتمبر الجاري، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

مركز الأهلي في جدول ترتيب الدوري

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 10 نقاط، بعدما خاض 4 مباريات منذ انطلاق الموسم، ويسعى الفريق لتحقيق الفوز ومواصلة نتائجه الإيجابية خلال الفترة المقبلة.