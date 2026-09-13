قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إعلامية: حسام حسن يتمسك بضم «المهدي سليمان» لمعسكر مباراتي أنجولا وجنوب السودان
إعلامية: مستقبل ناصر منسي في الزمالك «مُهدّد» .. وشرط وحيد لحسم التجديد
دون تغيير .. أكبر سعر دولار في البنوك اليوم الأحد 13-9-2026
إعلامية: «عموتة» يدرس ضم أشرف داري لقائمة الأهلي أمام أبو قير للأسمدة
حكم مقولة: «اللي يحتاجه البيت يحرم على الجامع» .. دار الإفتاء تجيب
بعد 3 قمم سابقة .. الرئيس الصيني يُعلن استضافة بلاده قمة بريكس في 2027
إبراهيم عبد الخالق: تأهل الزمالك بـ«أبطال أفريقيا» مُتوقع .. ومواجهة الجيش الرواندي لن تكون سهلة
مش بتهتم بأكلك .. اكتشف ما يحدث للجسم أثناء سوء التغذية
تطورات جديدة في حياة الشخصيات .. ميمي جمال: أبدا تصوير مسلسل «كامل العدد ج4» خلال أكتوبر المقبل | فيديو
«عموتة» يُجهّز إمام عاشور لقيادة وسط الأهلي أمام أبو قير
أمطار غزيرة تضرب 28 ولاية جزائرية ومناطق أخرى .. وتحذيرات من الأرصاد الجوية
أحمد موسى: الناس اللي بتسخّن نخلّي بالنا منهم .. عايزين يهدّوا البلد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء في القليوبية .. صانعة محتوى تُواجه هذه العقوبة

صانعة محتوى
صانعة محتوى
معتز الخصوصي

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية.

وبتقنين الإجراءات تم ضبط المذكورة حال تواجدها بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية ، وبحوزتها هاتفى محمول "بفحصهما تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامى" – مبلغ مالى) ، وبمواجهتها إعترفت بقيامها بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ووضع قانون العقوبات ومكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبات لكل من يقوم بتصوير مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياء، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقريرعقوبة نشر مقاطع خادشة للحياء.

عقوبة نشر مقاطع خادشة للحياء

وفقًا لنص المادة 178 من قانون العقوبات، فإنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياء".

وتنص المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارا أو صورا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة".

كما تنص المادة 26 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه".

مقاطع فيديو مواقع التواصل الإجتماعى الرقص ملابس خادشة للحياء القيم المجتمعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

غلق المستشفى

عقب وفاة طفل.. الصحة تغلق مستشفى دار الحكمة بمدينة نصر لمخالفات جسيمة

المتهم بإنهاء حياة أسرة النرجس

قرار عاجل بشأن أولى جلسات محاكمة المتهم بإنهاء حياة أسرة النرجس| تفاصيل

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب الان في مصر

أموال الزكاة

هل يجوز للأب أن يدفع من زكاة ماله إلى ابنه لسداد ديونه؟.. دار الإفتاء تجيب

الأرصاد الجوية

الخريف بدأ مبكرا | استمرار انخفاض درجات الحرارة.. تفاصيل طقس الأسبوع

علي

علي حمدي: سألعب أساسيا في منتخب مصر حال انضمامي

سعر الدولار

سعر الدولار في البنوك الآن

تسونامي

تحذير قبل الكارثة.. موجات تسونامي تهدد سواحل البحر المتوسط| تفاصيل

ترشيحاتنا

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: صالحة وأخواتها

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

بالصور

فستان جذاب.. رانيا فريد شوقي تستعرض جمالها

رانيا فريد شوقي
رانيا فريد شوقي
رانيا فريد شوقي

5 سيارات SUV صينية بهذا السعر في السوق المصري .. تعرّف عليها

سيارات SUV
سيارات SUV
سيارات SUV

ترامب يفتح الباب أمام مصانع السيارات الصينية في أمريكا.. ويضع شرط واحد

دونالد ترامب
دونالد ترامب
دونالد ترامب

وفري في المدارس.. طريقة عمل الجبنة البيضاء زي المصانع

الجبنة
الجبنة
الجبنة

فيديو

علامات تسبق الزلازل

إنذار من باطن الأرض.. علامات سبقت زلازل كبرى

قبر مشتعل

حقيقة وجود النار داخل القبر في كركوك.. الشرطة تكشف مفاجأة

مسن يقع ضحية شقراء

رسائل حب وميراث وهمي.. حيلة إلكترونية جرّدت مسنًا من كل أمواله

زوجة إيلون ماسك

أسرار زواج إيلون ماسك تتكشف.. اعترافات صادمة من زوجته الأولى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: صالحة وأخواتها

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

المزيد