قيادي بـ «حماة الوطن»: كلمة الرئيس السيسي في قمة «بريكس» وضعت مصر في قلب النظام الاقتصادي العالمي الجديد

أكد وليد سلام، القيادي بحزب حماة الوطن بمحافظة الجيزة، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم خلال مشاركته في أعمال قمة رؤساء دول وحكومات تجمع "البريكس" الثامنة عشرة بالعاصمة الهندية نيودلهي، تمثل نقلة نوعية في السياسة الخارجية المصرية، وتضع رؤية واضحة لمستقبل مصر التنموي في ظل عالم متعدد الأقطاب.

مصر في قمة البريكس

وأضاف سلام، أن كلمة الرئيس جاءت شاملة وواقعية، وربطت بذكاء بين التحديات العالمية الراهنة وبين الفرص التي يمكن أن تحققها مصر من خلال عضويتها الفاعلة في تجمع البريكس، مضيفا أن الحديث عن تعزيز التعاون (جنوب - جنوب) لم يعد شعارا، بل أصبح إطارا عمليا لمواجهة أزمات الأمن والطاقة والتجارة وسلاسل الإمداد.

وأضاف سلام، أن أهم ما تضمنته كلمة الرئيس هو التأكيد على 3 مكتسبات استراتيجية لمصر، أولها المكانة الاقتصادية واللوجستية، حيث أن إعلان الرئيس عن مواصلة مصر العمل على تطوير مركز للحبوب واللوجستيات يعزز من مكانتنا كمركز إقليمي للتجارة واللوجستيات، مضيفا أن هذا المشروع سيكون له أثر مباشر على الأمن الغذائي المصري والعربي، وعلى جذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل جديدة.

تابع “سلام”،أن المكتسب الثاني يتمثل في الإصلاح المالي وتخفيف الأعباء، حيث إن تركيز الرئيس على جهود البريكس لإصلاح الهيكل المالي الدولي وتطوير أدوات تمويل مبتكرة وميسرة، وتقوية دور بنك التنمية الجديد، هو استجابة مباشرة للتحديات وضيق الحيز المالي الذي تعاني منه الدول النامية، مضيفا أن هذه الخطوة تفتح الباب أمام تمويل مشروعات البنية التحتية والتنمية المستدامة بشروط أفضل.

وأشار “سلام”، إلى أن المكتسب الثالث يتمثل في الأمن الشامل والاستقرار، حيث إن ربط الرئيس السيسي في كلمته بين الأمن والتنمية، وتأكيده على أهمية الحفاظ على استقرار وحرية الملاحة الدولية بحكم موقع مصر الاستراتيجي، يعكس أن مصر تتحرك بمنطق الدولة المحورية القادرة على حماية مصالحها ومصالح المنطقة، كما أن حديثه عن الأمن الغذائي والمائي وأمن الطاقة يطمئن المواطن بأن الدولة تتعامل استباقياً مع تداعيات الأزمات العالمية.

ولفت "سلام"، إلى أن ما يميز كلمة الرئيس أنها لم تتوقف عند التشخيص، بل قدمت حلولا عملية من خلال الدعوة لإقامة مشروعات وبرامج محددة داخل إطار البريكس تدعم أهداف التنمية المستدامة، وتنوع مصادر النمو، وتقلص الفجوات التكنولوجية، مشيرا إلى أن إشادة الرئيس بجهود الرئاسة الهندية، وتطلع مصر لتولي رئاسة التجمع في المستقبل القريب، يؤكد أن مصر انتقلت من مرحلة المشاركة إلى مرحلة القيادة داخل هذا التكتل المهم.

وأكد “سلام”، أن كلمة الرئيس السيسي اليوم في نيودلهي أرسلت رسالتين، الأولى للعالم بأن مصر شريك أساسي في بناء نظام عالمي أكثر توازنا، والثانية للداخل المصري بأن عضوية البريكس ستترجم إلى مشروعات وشراكات ملموسة تعود بالنفع على المواطن المصري.