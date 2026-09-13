ريال مدريد يكتسح رايو فايكانو برباعية في الدوري الإسباني

حقق فريق ريال مدريد فوزًا كبيرًا على ضيفه رايو فايكانو بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت 12 سبتمبر 2026، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.

وافتتح الفرنسي كيليان مبابي التسجيل لصالح ريال مدريد في الدقيقة 14 عن طريق ركلة جزاء، قبل أن يضيف ألفارو كاريراس الهدف الثاني في الدقيقة 17.

وعزز جود بيلينغهام تقدم الفريق الملكي بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 35، لينتهي الشوط الأول بتفوق أصحاب الأرض بثلاثة أهداف دون رد.

ونجح رايو فايكانو في تقليص الفارق عن طريق سيرجيو كاميلو بيريز في الدقيقة 51، قبل أن يعود كيليان مبابي ويختتم رباعية ريال مدريد بهدفه الثاني في الدقيقة 90، مؤكدًا انتصار فريقه الكبير.

وبهذه النتيجة، رفع ريال مدريد رصيده إلى النقطة العاشرة، ليرتقي إلى المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني، بينما تجمد رصيد رايو فايكانو عند نقاطه السابقة، ليتراجع إلى المركز الخامس عشر.