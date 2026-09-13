قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إلهام شاهين : الفيشاوي فنان رائع .. والأخير يرد: بحبك يا أستاذة يا عظيمة
ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد على رايو فاليكانو
مورينيو يوضح سبب تراجع ريال مدريد ويحسم الجدل حول التبديلات
الشرطة البريطانية تعتقل عددًا من الأشخاص خلال احتجاجات مناهضة للهجرة في «بورتسموث»
مورينيو يكشف سر حسم ريال مدريد مواجهة رايو فاليكانو
دخل الأسرة 16 ألف جنيه .. مي عبدالحميد: وحدات الإيجار تستهدف الشباب من 21 إلى 35 عامًا
أحمد صالح: أداء الأهلي مع «عموتة» ليس الأفضل .. والحكّام يخشون الأهلي والزمالك
بلا أهل ولا أقارب .. الآلاف يُشيّعون جنازة الأكاديمي الكندي ديفيد بوكر المُعتنق للإسلام
مفاجأة بشأن بيزيرا .. ناقد رياضي: رحيله عن الزمالك محسوم منذ يوليو بفرمان من حسين لبيب
أحمد صالح: ضد رحيل بيزيرا .. وحازم إمام الأنسب لرئاسة الزمالك
تفاصيل صفقة رحيل بيزيرا .. اللاعب يصل القاهرة لحسم مستقبله مع الزمالك
على الطريق الزراعي .. مصرع 3 أشخاص بينهم طفل وإصابة 2 في حادث تصادم بجنوب الأقصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد كمونة: الزمالك قادر على التتويج بدوري أبطال أفريقيا.. وقرار بيع بيزيرا سيساهم في حل الأزمات المالية

الزمالك
الزمالك
رباب الهواري

أكد محمد كمونة، لاعب الزمالك السابق، أن فريق إيه إس بورت الجيبوتي يعد فريقًا متواضعًا من الناحية الفنية، مشيرًا إلى أن الزمالك تفوق عليه واستحق تحقيق الفوز.

وقال “كمونة”، خلال استضافته ببرنامج «ستاد المحور» الذي تقدمه الإعلامية دينا سليم: «هناك علامات استفهام على تراجع مستوى الزمالك في الشوط الثاني، خاصة أن الفريق كان قادرًا على تقديم أداء أفضل».

وأضاف: «الزمالك قادر على التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا، وجمهور الأبيض دائمًا يكون كلمة السر في مشوار الفريق».

وتابع: «ثنائي أحمد ربيع وشحاتة جيد، لكن يجب أن يحصلا على فرصة للمشاركة بشكل مستمر حتى يحققا التألق المطلوب ويظهرا إمكانياتهما بالشكل الأفضل».

وأتم محمد كمونة: «قرار نادي الزمالك ببيع خوان بيزيرا هو الأفضل، وسيُساهم في حل العديد من الأزمات المالية التي يعاني منها النادي».

الزمالك اخبار الزمالك اخبار الرياضة دورى ابطال افريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

غلق المستشفى

عقب وفاة طفل.. الصحة تغلق مستشفى دار الحكمة بمدينة نصر لمخالفات جسيمة

المتهم بإنهاء حياة أسرة النرجس

قرار عاجل بشأن أولى جلسات محاكمة المتهم بإنهاء حياة أسرة النرجس| تفاصيل

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب الان في مصر

خطوبة إبنة لاعب الزمالك السابق على حامد حمدان

أجواء من الفرحة.. حامد حمدان يحتفل بخطوبته على ابنة نجم الزمالك السابق

حمزة عبدالكريم

تجديد حمزة عبدالكريم حتى 2030.. الأهلي ينتظر «الحساب الكبير» ومبالغ إضافية من برشلونة

الأرصاد الجوية

الخريف بدأ مبكرا | استمرار انخفاض درجات الحرارة.. تفاصيل طقس الأسبوع

أموال الزكاة

هل يجوز للأب أن يدفع من زكاة ماله إلى ابنه لسداد ديونه؟.. دار الإفتاء تجيب

علي

علي حمدي: سألعب أساسيا في منتخب مصر حال انضمامي

ترشيحاتنا

منتخب مصر للشباب لكرة اليد

منتخب مصر للشباب لكرة اليد يعود إلى القاهرة غدًا بعد التتويج بلقب أمم إفريقيا

الجمعية العمومية العادية لمنطقة الجيزة للكرة الطائرة

إنجازات متعددة .. عمومية «طائرة الجيزة» تعتمد الميزانية وتشيد بأداء مجلس الإدارة | صور

غزل المحلة

غزل المحلة يُعيد هيكلة قطاع الكرة ضمن خطة تصحيح المسار

بالصور

ترامب يفتح الباب أمام مصانع السيارات الصينية في أمريكا.. ويضع شرط واحد

دونالد ترامب
دونالد ترامب
دونالد ترامب

وفري في المدارس.. طريقة عمل الجبنة البيضاء زي المصانع

الجبنة
الجبنة
الجبنة

حوادث مفاجئة في تجارب إسبانيا للفورمولا 1.. أنتونيلي يخطف الصدارة وهاميلتون ينجو

فورمولا 1
فورمولا 1
فورمولا 1

"سير" تستعد لظهورها الأول.. السعودية تكشف موعد طرح سياراتها الكهربائية

سير السعودية
سير السعودية
سير السعودية

فيديو

علامات تسبق الزلازل

إنذار من باطن الأرض.. علامات سبقت زلازل كبرى

قبر مشتعل

حقيقة وجود النار داخل القبر في كركوك.. الشرطة تكشف مفاجأة

مسن يقع ضحية شقراء

رسائل حب وميراث وهمي.. حيلة إلكترونية جرّدت مسنًا من كل أمواله

زوجة إيلون ماسك

أسرار زواج إيلون ماسك تتكشف.. اعترافات صادمة من زوجته الأولى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: صالحة وأخواتها

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

المزيد