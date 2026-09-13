محمد كمونة: الزمالك قادر على التتويج بدوري أبطال أفريقيا.. وقرار بيع بيزيرا سيساهم في حل الأزمات المالية

أكد محمد كمونة، لاعب الزمالك السابق، أن فريق إيه إس بورت الجيبوتي يعد فريقًا متواضعًا من الناحية الفنية، مشيرًا إلى أن الزمالك تفوق عليه واستحق تحقيق الفوز.

وقال “كمونة”، خلال استضافته ببرنامج «ستاد المحور» الذي تقدمه الإعلامية دينا سليم: «هناك علامات استفهام على تراجع مستوى الزمالك في الشوط الثاني، خاصة أن الفريق كان قادرًا على تقديم أداء أفضل».

وأضاف: «الزمالك قادر على التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا، وجمهور الأبيض دائمًا يكون كلمة السر في مشوار الفريق».

وتابع: «ثنائي أحمد ربيع وشحاتة جيد، لكن يجب أن يحصلا على فرصة للمشاركة بشكل مستمر حتى يحققا التألق المطلوب ويظهرا إمكانياتهما بالشكل الأفضل».

وأتم محمد كمونة: «قرار نادي الزمالك ببيع خوان بيزيرا هو الأفضل، وسيُساهم في حل العديد من الأزمات المالية التي يعاني منها النادي».