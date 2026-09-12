تستمر أسعار الذهب اليوم في مصر جذب اهتمام المواطنين والمستثمرين، في ظل المتابعة المستمرة لتحركات الذهب في السوق المحلية، بالتزامن مع التغيرات التي تطرأ على سعر الأوقية في الأسواق العالمية، وتحركات سعر الدولار أمام الجنيه، إلى جانب تطورات مستويات العرض والطلب محليا.

أسعار الذهب الان في مصر

وتأتي متابعة أسعار الذهب ضمن اهتمامات شريحة واسعة من المواطنين، سواء الراغبين في شراء المشغولات الذهبية، أو المقبلين على اقتناء السبائك والجنيهات الذهبية، فضلا عن المدخرين والمستثمرين الذين ينظرون إلى الذهب باعتباره أحد الأصول التي يمكن أن تسهم في الحفاظ على قيمة المدخرات في مواجهة التقلبات الاقتصادية.

أسعار الذهب اليوم

العيار سعر البيع سعر الشراء

عيار 24 7,165 جنيها 7,120 جنيها

عيار 21 6,270 جنيها 6,230 جنيها

عيار 18 5,375 جنيها 5,340 جنيها

عيار 14 4,180 جنيها 4,155 جنيها

الجنيه الذهب 50,160 جنيها 49,840 جنيها

الأونصة بالجنيه 222,880 جنيها 221,455 جنيها

الأونصة بالدولار 4,348.36 دولار

تطورات أسعار الذهب في السوق المحلية

تتحدد حركة أسعار الذهب في مصر وفق مجموعة من المتغيرات المحلية والعالمية، يأتي في مقدمتها اتجاهات سعر الأوقية عالميا، وحركة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، فضلا عن مستويات العرض والطلب داخل السوق المحلية.

وقد تشهد أسعار الذهب تغيرات متتالية على مدار اليوم، نتيجة تأثرها بالتطورات التي تطرأ على الأسواق العالمية وأسعار الصرف، إلى جانب المستجدات المتعلقة بحركة التداول والطلب المحلي، وهو ما قد يؤدي إلى اختلاف الأسعار من توقيت إلى آخر.

ويجب الإشارة إلى أن السعر المعلن لجرام الذهب لا يمثل بالضرورة التكلفة النهائية للمشغولات الذهبية، إذ يضاف إليه قيمة المصنعية والدمغة وأي رسوم أخرى، وتختلف هذه التكاليف من قطعة إلى أخرى وفقا لنوع المشغولة وتصميمها، وكذلك الشركة المصنعة والتاجر.

ما العوامل التي تؤثر في أسعار الذهب؟

ترتبط حركة أسعار الذهب في الأسواق العالمية بعدد كبير من المؤشرات الاقتصادية والمالية، وعلى رأسها معدلات العرض والطلب، فضلا عن توجهات البنوك المركزية وقراراتها المتعلقة بأسعار الفائدة والسياسة النقدية.

ويأتي الدولار الأمريكي ضمن أبرز العوامل التي تؤثر في تحركات الذهب، إذ ترتبط قوة العملة الأمريكية عادة باتجاهات أسعار المعدن النفيس في الأسواق العالمية.

كما تلعب معدلات التضخم والبيانات الاقتصادية الصادرة عن الاقتصادات الكبرى دورا مهما في تشكيل توقعات المستثمرين وتوجيه رؤوس الأموال بين الذهب ومختلف الأصول الاستثمارية.

وتؤثر كذلك التطورات السياسية والاقتصادية والأزمات والتوترات الجيوسياسية في حركة الذهب، إذ قد يتزايد الإقبال على المعدن النفيس خلال فترات ارتفاع مستويات عدم اليقين والمخاطر في الأسواق، باعتباره أحد الأصول التي يلجأ إليها بعض المستثمرين للتحوط من التقلبات.

الذهب كأداة للادخار والاستثمار

,يحظى الذهب بمكانة بارزة لدى المواطنين في مصر باعتباره إحدى وسائل الادخار، سواء من خلال المشغولات الذهبية أو السبائك والجنيهات الذهبية.

كما يدخل المعدن النفيس ضمن خيارات بعض المستثمرين الراغبين في تنويع محافظهم الاستثمارية وتوزيع مدخراتهم على أكثر من أصل.