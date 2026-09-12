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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أسعار الذهب الان في مصر

أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم
محمد غالي

تستمر أسعار الذهب اليوم في مصر جذب اهتمام المواطنين والمستثمرين، في ظل المتابعة المستمرة لتحركات الذهب في السوق المحلية، بالتزامن مع التغيرات التي تطرأ على سعر الأوقية في الأسواق العالمية، وتحركات سعر الدولار أمام الجنيه، إلى جانب تطورات مستويات العرض والطلب محليا.

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب الان في مصر

وتأتي متابعة أسعار الذهب ضمن اهتمامات شريحة واسعة من المواطنين، سواء الراغبين في شراء المشغولات الذهبية، أو المقبلين على اقتناء السبائك والجنيهات الذهبية، فضلا عن المدخرين والمستثمرين الذين ينظرون إلى الذهب باعتباره أحد الأصول التي يمكن أن تسهم في الحفاظ على قيمة المدخرات في مواجهة التقلبات الاقتصادية.

أسعار الذهب اليوم

العيار  سعر البيع  سعر الشراء

عيار 24  7,165 جنيها  7,120 جنيها 
عيار 21  6,270 جنيها  6,230 جنيها 
عيار 18  5,375 جنيها  5,340 جنيها 
عيار 14  4,180 جنيها  4,155 جنيها 
الجنيه الذهب  50,160 جنيها  49,840 جنيها 
الأونصة بالجنيه  222,880 جنيها  221,455 جنيها 
الأونصة بالدولار  4,348.36 دولار

أسعار الذهب اليوم

تطورات أسعار الذهب في السوق المحلية

تتحدد حركة أسعار الذهب في مصر وفق مجموعة من المتغيرات المحلية والعالمية، يأتي في مقدمتها اتجاهات سعر الأوقية عالميا، وحركة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، فضلا عن مستويات العرض والطلب داخل السوق المحلية.

وقد تشهد أسعار الذهب تغيرات متتالية على مدار اليوم، نتيجة تأثرها بالتطورات التي تطرأ على الأسواق العالمية وأسعار الصرف، إلى جانب المستجدات المتعلقة بحركة التداول والطلب المحلي، وهو ما قد يؤدي إلى اختلاف الأسعار من توقيت إلى آخر.

ويجب الإشارة إلى أن السعر المعلن لجرام الذهب لا يمثل بالضرورة التكلفة النهائية للمشغولات الذهبية، إذ يضاف إليه قيمة المصنعية والدمغة وأي رسوم أخرى، وتختلف هذه التكاليف من قطعة إلى أخرى وفقا لنوع المشغولة وتصميمها، وكذلك الشركة المصنعة والتاجر.

أسعار الذهب اليوم

ما العوامل التي تؤثر في أسعار الذهب؟

ترتبط حركة أسعار الذهب في الأسواق العالمية بعدد كبير من المؤشرات الاقتصادية والمالية، وعلى رأسها معدلات العرض والطلب، فضلا عن توجهات البنوك المركزية وقراراتها المتعلقة بأسعار الفائدة والسياسة النقدية.

ويأتي الدولار الأمريكي ضمن أبرز العوامل التي تؤثر في تحركات الذهب، إذ ترتبط قوة العملة الأمريكية عادة باتجاهات أسعار المعدن النفيس في الأسواق العالمية. 

كما تلعب معدلات التضخم والبيانات الاقتصادية الصادرة عن الاقتصادات الكبرى دورا مهما في تشكيل توقعات المستثمرين وتوجيه رؤوس الأموال بين الذهب ومختلف الأصول الاستثمارية.

وتؤثر كذلك التطورات السياسية والاقتصادية والأزمات والتوترات الجيوسياسية في حركة الذهب، إذ قد يتزايد الإقبال على المعدن النفيس خلال فترات ارتفاع مستويات عدم اليقين والمخاطر في الأسواق، باعتباره أحد الأصول التي يلجأ إليها بعض المستثمرين للتحوط من التقلبات.

أسعار الذهب اليوم

الذهب كأداة للادخار والاستثمار

,يحظى الذهب بمكانة بارزة لدى المواطنين في مصر باعتباره إحدى وسائل الادخار، سواء من خلال المشغولات الذهبية أو السبائك والجنيهات الذهبية. 

كما يدخل المعدن النفيس ضمن خيارات بعض المستثمرين الراغبين في تنويع محافظهم الاستثمارية وتوزيع مدخراتهم على أكثر من أصل.

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