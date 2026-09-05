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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

محمود الهباش: السفير الأمريكي ذهب للقاء مواطنين يحملون جنسية بلده

السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي
السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي
شيماء جمال

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن زيارة السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي لقرية فلسطينية لا يمكن اعتبارها زيارة لحل مشكلة فلسطينية، مشيرًا إلى أن غالبية سكان القرية يحملون الجنسية الأمريكية.

وأوضح الهباش، خلال مداخلة مع قناة “الحدث” من رام الله، إن السفير ذهب للقاء أشخاص يحملون الجنسية الأمريكية، ولم يذهب لحل مشكلة القرية الفلسطينية، معتبرًا أن هذا الأمر يمثل فارقًا كبيرًا في تفسير الزيارة.

ونوه إلى أن القرية فلسطينية وتقع في المنطقة الفلسطينية وقريبة من رام الله، وأن سكانها، رغم حملهم الجنسية الأمريكية، فإن أصولهم فلسطينية ويتعرضون لما تتعرض له كل البيوت والمواطنين الفلسطينيين.

وأشار إلى أن الموقف الأمريكي كان ينبغي أن يكون منسجمًا مع الشرعية الدولية، مؤكدًا أن مثل هذه الزيارة لا تسمن ولا تغني من جوع في ظل ما يتعرض له الفلسطينيون.

مايك هاكابي إسرائيل السفير الأمريكي قرية فلسطينية فلسطين الجنسية الأمريكية

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