خبير: إسرائيل لن تستطيع مهاجمة إيران إلا بعد التباحث مع ترامب

قال خبير الشؤون الإيرانية بابا إمأمیان إن إسرائيل لن تقوم بأي خطوة عسكرية ضد إيران قبل مناقشة الأمر بدقة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشددًا على أن الجانب الإسرائيلي لن يقدم على أي تحرك دون الرجوع إلى ترامب والحصول على موافقته أولًا.

وأوضح أن الرئيس ترامب يمثل حليفًا وصديقًا جيدًا لأي طرف، ولذلك فإن إسرائيل لن تقوم بأي خطوة دون التنسيق معه والحصول على دعمه.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامي أحمد أبو زيد، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ بإمكانه الشعور بمشاعر الاستياء التي تجتاح الجانب الإسرائيلي، مؤكدًا في الوقت ذاته، أن إسرائيل لن تستطيع القيام بأي شيء ضد إيران إلا بعد موافقة الجانب الأمريكي ووقوف ترامب إلى جانبها. وشدد على أن أي خطوة تريد إسرائيل القيام بها يجب أن يتم التنسيق بشأنها أولًا مع الولايات المتحدة.

وفي تعليقه على الإشارة إلى مشاعر الاستياء الإسرائيلية، بعد أن بدأت الولايات المتحدة في تقييد يد إسرائيل، رفض خبير الشؤون الإيرانية توصيف ما جرى باعتباره هجومًا إسرائيليًا على النظام الإيراني، قائلًا إن الكلمات التي استخدمت لوصف الأمر بأنه هجوم على النظام الإيراني لا يتفق معها، لأن النظام الإيراني هو من قام بمهاجمة النظام الإسرائيلي لأكثر من 70 عامًا.