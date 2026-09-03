قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عشرات الحوثيين بين قتيل وجريح.. الجيش اليمني: إحباط هجوم غربي تعز وإسقاط 3 مسيرات
ترامب : عودة مستويات عبور النفط لمضيق هرمز إلى ما كانت عليه قبل الحرب
أصعب سباق مع الزمن.. 24 ساعة من البحث عن الطفل أيوب في بئر عمقه 80 مترًا تحت الأرض بالجزائر
15 مليون جنيه.. الأوقاف تصرف دفعة جديدة من القرض الحسن قبل العام الدراسي
مصطفى بكري : الرئيس السيسي وجه الحكومة بمصارحة المصريين وكشف الحقائق
الوطنية : احترافية ماسبيرو في تغطية زيارة الرئيس الصيني تعكس قوة الإعلام الوطني
بعد خطوبته لـ هند مدحت | البلوجر محمد مكاوي يكشف حقيقة خيانة أم ابنه
آخر موعد لتظلمات بطاقة التموين.. كيف تقدم والأوراق المطلوبة؟
بأي لغة سيحاسب الإنسان يوم القيامة؟.. عالم أزهري يكشف مفاجأة
وزير الدفاع الأوكراني : كييف بحاجة إلى 27 مليار دولار إضافية لمواجهة روسيا
بروتوكول تعاون بين دار الإفتاء والهيئة القبطية الإنجيلية لمواجهة التطرف وخطابات الكراهية
بسبب خلافات الجيرة.. القبض على طرفى مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالبحر الأحمر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير: إسرائيل لن تستطيع مهاجمة إيران إلا بعد التباحث مع ترامب

ارشفية
ارشفية
عبد الخالق صلاح

قال خبير الشؤون الإيرانية بابا إمأمیان إن إسرائيل لن تقوم بأي خطوة عسكرية ضد إيران قبل مناقشة الأمر بدقة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشددًا على أن الجانب الإسرائيلي لن يقدم على أي تحرك دون الرجوع إلى ترامب والحصول على موافقته أولًا.

وأوضح أن الرئيس ترامب يمثل حليفًا وصديقًا جيدًا لأي طرف، ولذلك فإن إسرائيل لن تقوم بأي خطوة دون التنسيق معه والحصول على دعمه.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامي أحمد أبو زيد، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ بإمكانه الشعور بمشاعر الاستياء التي تجتاح الجانب الإسرائيلي، مؤكدًا في الوقت ذاته، أن إسرائيل لن تستطيع القيام بأي شيء ضد إيران إلا بعد موافقة الجانب الأمريكي ووقوف ترامب إلى جانبها. وشدد على أن أي خطوة تريد إسرائيل القيام بها يجب أن يتم التنسيق بشأنها أولًا مع الولايات المتحدة.

وفي تعليقه على الإشارة إلى مشاعر الاستياء الإسرائيلية، بعد أن بدأت الولايات المتحدة في تقييد يد إسرائيل، رفض خبير الشؤون الإيرانية توصيف ما جرى باعتباره هجومًا إسرائيليًا على النظام الإيراني، قائلًا إن الكلمات التي استخدمت لوصف الأمر بأنه هجوم على النظام الإيراني لا يتفق معها، لأن النظام الإيراني هو من قام بمهاجمة النظام الإسرائيلي لأكثر من 70 عامًا.

النظام الإيراني إسرائيل باباك أماميان ترامب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الذهب يُعاود الارتفاع.. قفزة جديدة لعيار 21 في مصر

هبة مجدي

بعد تعافي هبة مجدي.. هذه الأشياء تزيد احتمالات الإصابة بالسرطان

سعر الذهب

1000 جنيه في يوم واحد.. ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

ابنة نجلاء فتحي

طلاق ابنة نجلاء فتحي سبب موتها.. هل يسبب الحزن الوفاة؟

ليل محمد صلاح

احتفال عائلي بقدوم مولود جديد لمحمد صلاح.. شقيقة زوجته: «خالتو للمرة السابعة»

صبري نخنوخ

كواليس التحقيقات مع صبري نخنوخ في حيازة قطع أثرية.. والخادمة تكشف ما حدث ليلة المداهمة

قطع المياه

الجمعة... قطع المياه عن عدد من المناطق بالهرم وفيصل بالجيزة

محمد صلاح

أبو البنات جاب ولد.. أسرار وصور من حياة محمد صلاح العائلية |شاهد

ترشيحاتنا

الشيخ خالد الجندي

خالد الجندي: علم الرواية حفظ القرآن والسنة النبوية

الشيخ خالد الجندي

خالد الجندي: «فتبينوا» منهج التعامل مع الأحاديث.. وعلم الرواية حفظ القرآن والسنة

الشيخ خالد الجندي

خالد الجندي: الإسلام قائم على القرآن والسنة معًا ولا يمكن الاستغناء عن أحدهما

بالصور

بعد خطوبته لـ هند مدحت | البلوجر محمد مكاوي يكشف حقيقة خيانة أم ابنه

خطوبة محمد مكاوي
خطوبة محمد مكاوي
خطوبة محمد مكاوي

علاقته ببكتريا الأمعاء والعصب الحائر .. أبرز أسباب الشعور بالانتفاخ بعد تناول الطعام

أسباب الشعور بالإنتفاخ بعد تناول الطعام
أسباب الشعور بالإنتفاخ بعد تناول الطعام
أسباب الشعور بالإنتفاخ بعد تناول الطعام

هبة مجدي خفت .. اعرف كلمة السر في التعافي من السرطان

هبة مجدي
هبة مجدي
هبة مجدي

3 أفكار لانش بوكس للأطفال مع بداية الدراسة.. وصفات سهلة ولذيذة في دقائق

أفكار لانش بوكس للأطفال مع بداية الدراسة
أفكار لانش بوكس للأطفال مع بداية الدراسة
أفكار لانش بوكس للأطفال مع بداية الدراسة

فيديو

صبي انقذ والده

طفل ينقذ والده من المو..ت.. ماذا حدث على طريق بني سويف

جرس واحد أنقذ الطلاب من فيضان نيبال

جرس واحد 14 دقيقة.. أنقذ مئات الأرواح من كارثة فيضان نيبال

الحجز على أموال منى زكي في 3 بنوك

القصة الكاملة للحجز على أموال منى زكي في 3 بنوك

ديليفري صيدلي

قصة صيدلي قلبت السوشيال ميديا.. مينا جرجس يكشف سر عمله بالدليفري والنقابة تتدخل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب : النوم في العسل .. محمد الشامي مرض أم عرض؟

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التريند الهابط .. عندما نصنع الإسفاف بأيدينا

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بعد خطاب وارش.. رسالة جاكسون هول هل وصلت للقاهرة؟

سيد عبد الفتاح

سيد عبد الفتاح يكتب: مصر والصين شراكة تعيد ترتيب أوراق المنطقة

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: غضب المناخ وصمت وترقب العالم دون حراك

المزيد