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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تشكيل لجنة لإعداد نماذج تقييم الأمن والسلامة بجامعة قنا

رئيس جامعة قنا
رئيس جامعة قنا
يوسف رجب

أعلن الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، عن تشكيل لجنة متخصصة لإعداد نماذج تقييم الأمن والسلامة بمقار التعليم والبحث العلمي والأنشطة الطلابية بالجامعة.

ويرأس اللجنة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتضم في عضويتها نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، ونائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى جانب أمين  الجامعة، وأمين الجامعة، والامناء المساعدين، ومديري العموم للشئون الهندسية، والأمن الجامعي، والإدارة القانونية، والمراجعة الداخلية، والعلاقات العامة والإعلام، والتحول الرقمي، بالإضافة إلى مسئول الحماية المدنية وممثل للمستشفيات الجامعية، مع إتاحة الحق للجنة في الاستعانة بمن تراه مناسباً لإنجاز أعمالها.

وتختص اللجنة بحزمة من المهام الأساسية يأتي في مقدمتها إعداد نماذج شاملة لتقييم معايير الأمن والسلامة بالمدرجات والمعامل الطلابية والبحثية ومقار تنفيذ الأنشطة الطلابية، وتحديث الإجراءات الإدارية الخاصة بتنفيذ كافة الأنشطة الطلابية، فضلاً عن إعداد خطة متكاملة لإدارة الأزمات المتعلقة بالتعليم والبحث العلمي حال حدوثها، بحيث تشتمل على الأخطار المتوقع حدوثها ودرجتها وآلية الإبلاغ عنها والتعامل معها والتخفيف من أضرارها أو منع حدوثها.

كما تركز اللجنة بشدة على وضع ضوابط وآليات عمل صارمة للأنشطة الطلابية التي تنفذ خارج الجامعة بما يضمن سلامة الإجراءات وعدم تعرض الطلاب للخطر، على أن تنتهي اللجنة من إعداد جميع النماذج خلال عشرة أيام عمل من تاريخ إصدار القرار، وتُنجز عملية تقييم مقار التعليم والبحث العلمي بالكامل خلال شهر من تاريخ اعتماد تلك النماذج.

وتسفر أعمال اللجنة عن إعداد مجموعة من النماذج المعتمدة تشمل نموذج تقييم الأمن والسلامة بالمدرجات وقاعات التدريس النظرية، ونموذج المعامل الطلابية، ونموذج المعامل البحثية، ونموذج الملاعب الجامعية، ونموذج المسارح الجامعية، ونموذج المكتبات الجامعية، ونموذج المدينة الجامعية، بالإضافة إلى نموذج إجراءات تنفيذ نشاط طلابي داخلي، ونموذج إجراءات تنفيذ نشاط طلابي خارجي، وأي نماذج أخرى ذات صلة.

وحول آلية التطبيق، يتولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب اتخاذ التدابير اللازمة للتقييم وفق النماذج المخصصة للمدرجات والمعامل الطلابية والملاعب والمسارح والمدينة الجامعية في كامل أرجاء الجامعة، بينما يتولى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث اتخاذ التدابير الخاصة بتقييم المعامل البحثية والمكتبات، لتُجمع النتائج لاحقاً وتُعد خطة تنفيذية محددة بمستهدفات وجدول زمني وتكلفة مالية لمعالجة الفجوات التي تسفر عنها عملية التقييم كلٌ حسب اختصاصه.

وتتضمن الضوابط التنفيذية التزام جميع المتقدمين لتنفيذ الأنشطة الطلابية بتقييم مقار تنفيذ أي نشاط على حدة وتكرار ذلك في كل مرة مع رفع النموذج على تطبيق "إيفنتس" الإلكتروني، حيث تحدد اللجنة المختصة الحد الأدنى المقبول لاستيفاء المقر لمتطلبات السلامة، ويتحمل ممثل الجهة الجامعية المتقدمة المسئولية الكاملة عن صحة البيانات المدونة بالنموذج، بينما تقوم الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بالرفض الفوري لأي طلب خالي من نموذج تقييم الأمن والسلامة.

 

قنا البحث العلمي المعامل الطلابية جامعة قنا أخبار قنا

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