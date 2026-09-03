جامعة قنا تكرم الكليات والشباب المتميزين في الأنشطة الطلابية

كرم الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، بتكريم الكليات والادارات والطلاب المتميزين في الأنشطة الطلابية للعام الجامعي 2025/2026، في إطار حرص الجامعة على دعم المبدعين وتشجيع المشاركة الطلابية المتميزة.





شهد التكريم حضور كل من: الدكتور أشرف موسى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، و محمد وليد، مدير عام رعاية الطلاب المركزية بالجامعة، وسط إشادة واسعة بما حققه الطلاب والكليات والادارات من جهود ملموسة خلال العام.





تضمن التكريم تكريم أفضل ثلاث كليات في تسجيل الأنشطة الطلابية عبر تطبيق "السجل المهارى"، إيماناً بأهمية التوثيق الرقمي لمهارات الطلاب وتنمية قدراتهم حيث تسلم الدكتور رأفت شيبة الحمد عميد كلية الزراعة شهادة تقدير المركز الأول، وتسلم الدكتور عصام عبيد عميد كلية الهندسة شهادة المركز الثاني، وتسلم الدكتور عماد علي عميد كلية الحاسبات والمعلومات شهادة المركز الثالث.

وعلى صعيد الادارات وتفعيل الأنشطة على تطبيق السجل المهارى حصلت إدارة النشاط الثقافي على المركز الأول وتسلمت الدكتورة ريهام محمد العريان شهادة التقدير، وحصلت ادارة النشاط العلمي على المركز الثاني ، وتسلم الأستاذ محمد موسى، مدير إدارة النشاط الرياضي شهادة تقدير المركز الثالث.



كما شمل الاحتفال تكريم أفضل ثلاث كليات مشاركة في مبادرة "100 يوم رياضة"، تقديراً لتفاعلها الميداني وتشجيعها للرياضة كنمط حياة داخل المجتمع الجامعي حيث تسلم الدكتور وائل بكري رشيدي عميد كلية الاثار شهادة المركز الأول، وتسلم الدكتور أحمد طلعت تميرك، عميد كلية طب الفم والأسنان شهادة المركز الثاني، وتسلم الدكتور ابو الحمد مصطفى، شهادة المركز الثالث

جاء ذلك بحضور فريق عمل رعاية الطلاب بالكليات الفائزة.



وتم تكريم إدارة النشاط الرياضي لدورها المتميز في مبادرة ١٠٠ يوم رياضة، وامتد التكريم ليشمل الطلاب أصحاب المراكز الأولى في مؤتمر لعلماء المستقبل الذي اقيم بجامعة دمياط، احتفاءً بتميزهم البحثي والعلمي وتمثيلهم المشرف للجامعة حيث حصل الطالب محمد محمود الحداد محمد، المقيد بالفرقة الرابعة بكلية الهندسة، على المركز الأول في مجال الأبحاث العلمية.



وحصلت الطالبة صفية حندقة محمد مصطفى "بالفرقة الرابعة بكلية الطب البيطري" والطالبة منية محمد عبد العزيز محمد "بالفرقة الثالثة بكلية الزراعة" على المركزين الثالث والثالث مكرر ،وتم تكريم الطلاب الفائزين ، وتم تكريم الدكتور هاني أحمد الأستاذ المساعد بكلية الهندسة ، والأستاذة دينا وجيه أخصائي الفنون التشكيلية لإشراقهم على المشاركة في الحدث، وتسلم الدكتور عماد علي عميد كلية الحاسبات والمعلومات والدكتورة نهلة فتحي وكيل الكلية والفريق الطلابي شهادات التكريم للمشاركة المتميزة في فعاليات مسابقة البرمجيات لطلاب الجامعات بالإسكندرية.



اختتم التكريم بالاحتفاء بالطلاب المتميزين في الأنشطة والبطولات الصيفية بمختلف الألعاب الرياضية، ممن حققوا نتائج وإنجازات متقدمة حيث تم تسليم اصحاب المراكز الأولى في منافسات تنس الطاولة والكاراتية شهادات التقدير.



وأكد عكاوى، خلال الاحتفالية بأن جامعة قنا تضع بناء شخصية الطالب المتكاملة وصقل مهاراته في مقدمة أولوياتها، معرباً عن تقديره لجهود قطاع التعليم والطلاب وإدارة رعاية الطلاب المركزية في دعم ورعاية هذه الأنشطة المتميزة.

وأعرب الدكتور أشرف موسى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، عن اعتزازه بالمستوى المشرف الذي أظهره طلاب جامعة قنا في كافة المحافل، مؤكداً أن القطاع لا يدخر جهداً في توفير البيئة الخصبة لاكتشاف المواهب الشابة ودعم المبادرات الطلابية، ومثمناً التعاون المثمر مع إدارة رعاية الطلاب المركزية ومختلف الكليات لتحقيق خريطة أنشطة متكاملة ومستدامة.





