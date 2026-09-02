صحة قنا: 2591 مستفيدًا من القوافل العلاجية المجانية بالمحافظة خلال أغسطس

​واصلت إدارة القوافل العلاجية بمديرية الشؤون الصحية بقنا، برعاية الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والأستاذ الدكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، جهودها في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية المجانية للمواطنين بمختلف المناطق والقرى بالمحافظة خلال شهر أغسطس، من خلال تنفيذ 3 قوافل علاجية قدمت خدماتها الطبية لـ2591 مستفيدًا، في إطار حرص مديرية الصحة بقنا على إتاحة الخدمات الصحية والوصول بها إلى المناطق الأكثر احتياجًا.

​وقال الدكتور عصام نبيل محمد، وكيل وزارة الصحة بقنا، إن القوافل العلاجية تأتي ضمن جهود المديرية للتوسع في تقديم الرعاية الصحية المجانية للمواطنين والوصول بالخدمة الطبية إلى المناطق البعيدة، وأن القوافل تقدم خدمات متكاملة تشمل الكشف الطبي في مختلف التخصصات، والفحوصات المعملية والتشخيصية، وصرف العلاج بالمجان، إلى جانب خدمات التوعية والتثقيف الصحي.

​وأوضح وكيل وزارة الصحة بقنا، أن القوافل التي تم تنفيذها خلال الشهر شهدت توقيع الكشف الطبي على 1958 حالة مترددة بمختلف التخصصات، حيث بلغ عدد الحالات بعيادات الأطفال 557 حالة، والباطنة 518 حالة، والعظام 365 حالة، والأسنان 160 حالة، والجلدية 115 حالة، والنساء والتوليد 75 حالة، وتنظيم الأسرة 61 حالة، والجراحة 55 حالة، والرمد 52 حالة.

من جانبها، أشارت الدكتورة رضا محمد، مديرة إدارة القوافل العلاجية بالمديرية، إلى أن الخدمات المقدمة خلال القوافل تضمنت إجراء 200 فحص بمعمل الدم والطفيليات، و158 فحصاً ضمن خدمات الكشف المبكر عن الأمراض، إلى جانب إجراء 76 حالة خلع أسنان، وتحويل 7 حالات إلى المستشفيات لاستكمال العلاج.

​وأضافت مديرة القوافل، أن القوافل حرصت كذلك على تقديم خدمات التثقيف والتوعية الصحية للمواطنين، حيث استفاد 191 متردداً من أنشطة التثقيف الصحي، كما تم تنفيذ 32 ندوة تثقيفية تناولت عدداً من الموضوعات الصحية المهمة، بهدف رفع الوعي الصحي لدى المواطنين وتعزيز السلوكيات والممارسات الصحية السليمة.

​وأكدت استمرار تنفيذ القوافل الطبية وفق خطة تستهدف مختلف المناطق والقرى بالمحافظة، بما يضمن وصول الخدمات الطبية المجانية إلى المواطنين في أماكن تواجدهم، وتوفير حزمة متكاملة من خدمات الكشف والتشخيص والعلاج والفحوصات والتوعية الصحية.



