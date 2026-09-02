محافظ الأقصر يتفقد الأعمال النهائية بمشروع تطوير كورنيش إسنا تمهيدًا لافتتاحه

تفقد المهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، اليوم الأربعاء، سير الأعمال النهائية بمشروع تطوير كورنيش مدينة إسنا في مرحلته الأولى، بطول 550 مترًا، للوقوف على معدلات التنفيذ والتأكد من سير الأعمال وفق الجدول الزمني المحدد، تمهيدًا لافتتاحه الشهر المقبل، ليكون متنفسًا حضاريًا ومتنزهًا متكاملًا يخدم أهالي المدينة وزائريها.

رافق محافظ الأقصر خلال الجولة اللواء أحمد الهواري، رئيس مركز ومدينة إسنا، والمهندس أسعد مصطفى، مسئول المشروعات بجهاز تعمير البحر الأحمر، والنائبة سيلفيا نادر أيوب، عضو مجلس النواب عن محافظة الأقصر، والنائب أحمد آدم عضو مجلس النواب، والنائب ناصر الضوي عضو مجلس الشيوخ ، ومحمد إبراهيم أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة الأقصر.

واستمع محافظ الأقصر إلى شرح تفصيلي حول مكونات المشروع، حيث يضم الكورنيش ممشى علويًا يحتوي على 7 برجولات ومنطقة مخصصة لالتقاط الصور (Photo Station)، إلى جانب ممشى سفلي يضم 14 محلًا تجاريًا وبازارًا، بمساحة 16 مترًا مربعًا لكل وحدة، و8 بوابات مخصصة للدهبيات السياحية، ودورات مياه مجهزة للرجال والسيدات.

كما يتضمن المشروع «رامب» مخصصًا لذوي الهمم، لتيسير الحركة بين الممشى العلوي والسفلي، إلى جانب مرسى بطول المشروع، وتطوير مرسى الذهبيات القائم بالقطاع، فضلًا عن تزويد الموقع بمنظومة متكاملة للحماية من الحريق.

واطلع محافظ الأقصر على معدلات الإنجاز بالمشروع، والتي تجاوزت 85%، حيث تتواصل حاليًا أعمال التشطيبات النهائية، وتركيب الإكسسوارات وأعمدة الإنارة، ودهان الأسوار، واستكمال أرضيات الممشى العلوي من الخرسانة المطبوعة وتشكيلات الرخام المحلي، بالإضافة إلى تنفيذ جداريات بالتعاون مع كلية الفنون الجميلة، بما يتماشى مع الهوية البصرية لمدينة إسنا.

ووجّه محافظ الأقصر بسرعة الانتهاء من جميع الأعمال المتبقية وفق التوقيتات المحددة، تمهيدًا لافتتاح المشروع، والبدء في إجراءات وضع حجر الأساس للمرحلة التالية، بما يسهم في تعزيز الوجه الحضاري لمدينة إسنا ودعم الحركة السياحية بها.