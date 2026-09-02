قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الخارجية الكويتية تدين الهجمات الإيرانية عليها فجرًا
القضية الفلسطينية تتصدر مباحثات السيسي وشي.. توافق مصري صيني بشأن قضايا الشرق الأوسط
القضية الفلسطينية تتصدر مباحثات الرئيس السيسي وشي.. توافق مصري صيني بشأن قضايا الشرق الأوسط
أحمد شوبير يكشف حقيقة عودة بيزيرا للزمالك: «لا بعتنا تذاكر ولا حاجة»
أسامة الأزهري في مؤتمر الإفتاء: الأسرة «مؤسسة المؤسسات» لحماية الإنسان من تحولات العصر
5 سيارات حوادث تكشف حقيقة سرقة سيارة عامل على يد سمكري بالجيزة
سفيرا واشنطن لدى إسرائيل ولبنان يبحثان مع نتنياهو تطورات المحادثات
وسط التصعيد.. باكستان تتمسك بالمسار التفاوضي بين أمريكا وإيران
وزير السياحة يعتمد ضوابط الحج السياحي.. وبدء التسجيل للقرعة غدا
إيران.. اصطدام ناقلتين بألغام بحرية وإيقاف رحلتيهما في مضيق هرمز
أسرع طريقة لاستخراج فيش جنائي 2026
خرق للقانون الدولي..الكويت تدين الاعتداءات الإيرانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حملة تفتيشية موسعة لمديرية العمل بالأقصر على المستشفيات الخاصة لمتابعة تطبيق قانون العمل

حملة تفتيشية موسعة لمديرية العمل بالأقصر على المستشفيات الخاصة لمتابعة تطبيق قانون العمل
حملة تفتيشية موسعة لمديرية العمل بالأقصر على المستشفيات الخاصة لمتابعة تطبيق قانون العمل
شمس يونس

نفذت مديرية العمل بمحافظة الأقصر حملة تفتيشية موسعة على عدد من المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة بالمحافظة، لمتابعة مدى الالتزام بأحكام قانون العمل وضمان حصول العاملين على حقوقهم القانونية، وذلك تنفيذا لتوجيهات حسن رداد إبراهيم وزير العمل، والمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، بتكثيف الرقابة على المنشآت وتعزيز الحماية الاجتماعية والاقتصادية للعاملين ودعم استقرار علاقات العمل

وقاد الحملة محمود عيسى وكيل وزارة العمل بالأقصر، حيث استهدفت أعمال التفتيش الوقوف على مدى التزام المنشآت الطبية الخاصة بالضوابط والقواعد المنظمة للعمل، ومراجعة أوضاع العاملين والتأكد من حصولهم على مستحقاتهم وفقا للقانون

وشملت أعمال التفتيش مراجعة عقود العمل والتأكد من تحريرها بصورة قانونية، ومتابعة الالتزام بالحد الأدنى للأجور، إلى جانب فحص سجلات الحضور والانصراف وجداول النوبتجيات والتأكد من منح العاملين فترات الراحة المقررة قانونا

كما تضمنت الحملة مراجعة صرف المستحقات والبدلات للعاملين وفقا للقواعد المنظمة، إلى جانب فحص موقف العاملين والأطقم الطبية من التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي والتأكد من استيفاء الإجراءات القانونية المتعلقة بهم

وأكد محمود عيسى وكيل وزارة العمل بالأقصر أن الحملات التفتيشية تأتي في إطار حرص الوزارة والمديرية على تعزيز حماية العاملين بالقطاع الخاص وصون حقوقهم المهنية والاجتماعية، مشيرا إلى أهمية التزام أصحاب الأعمال بتطبيق أحكام قانون العمل وتلافي أي ملاحظات يتم رصدها خلال أعمال التفتيش

وشدد وكيل وزارة العمل على ضرورة سرعة تصحيح أوضاع المنشآت التي يتم رصد ملاحظات بشأنها والالتزام الكامل بالقانون، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال المخالفات التي لا يتم تلافيها وفقا للضوابط

وأشار إلى استمرار مديرية العمل بالأقصر في تنفيذ الحملات التفتيشية الدورية والمفاجئة على مختلف المنشآت والقطاعات بالمحافظة، بهدف ضمان تطبيق القانون وتحقيق التوازن والاستقرار في علاقات العمل بين أصحاب الأعمال والعاملين

وشارك في تنفيذ الحملة نجوى محمد مدير إدارة الرعاية، والشيماء عبد المنعم مدير مكتب التفتيش العمالي بالأقصر، وعلي مصطفى مفتش العمل بمكتب تفتيش الأقصر

الاقصر اخبار الاقصر مديرية العمل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الكويت وإيران

استهداف قاعدة علي السالم.. ورسالة عاجلة من إيران للكويت

وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت

الخزانة الأمريكية: استهدفنا فرع بنك مصر في دبي .. والبنك الأم في القاهرة خارج العقوبات

دعاء الثلث الأخير من الليل

دعاء الثلث الأخير من الليل.. كلمات أدركها قبل الفجر تفتح لك الأبواب المغلقة

طاقم الإسعاف

طفل في الـ13 ينقذ والده من الموت بعد إصابته بسكتة دماغية على طريق صحراوي | تفاصيل

مهيب عبد الهادي

بيزيرا راجع يا رجالة .. مهيب عبدالهادي يكشف مفاجأة جديدة لجماهير الزمالك

حمزة عبد الكريم ورافينيا

البرازيلي «رافينيا» يُعيد نشر صورته مع حمزة عبد الكريم عبر انستجرام .. لهذا السبب

امام عاشور

إمام عاشور في أحدث ظهور له من حفل خطوبة شقيق زوجته | شاهد

أسعار الدواجن

تحرّك جديد في أسعار الدواجن والبورصة الآن .. اعرف الكيلو بكام؟

ترشيحاتنا

"معلومات الوزراء" يستعرض التحول العالمي نحو الاستثمار في الأصول غير الملموسة

"معلومات الوزراء" يستعرض التحول العالمي نحو الاستثمار في الأصول غير الملموسة

زيارة الرئيس الصيني إلى مصر تتصدر اهتمامات الصحف الأردنية

زيارة الرئيس الصيني إلى مصر تتصدر اهتمامات الصحف الأردنية

وزيرة التنمية المحلية والبيئة

وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعلن التشغيل التجريبى لمجزر قنا العمومي بتكلفة 28 مليون جنيه

بالصور

رفقة محمد صلاح.. روجينا تخطف الانظار بظهورها الأخير

روجينا
روجينا
روجينا

هونج تشي.. سيارة الرئيس الصيني ترفع «العلم الأحمر» على أرض مصر

هونج تشي L5 سيارة الرئيس الصيني في مصر
هونج تشي L5 سيارة الرئيس الصيني في مصر
هونج تشي L5 سيارة الرئيس الصيني في مصر

طريقة عمل صينية البطاطس بالزبادي والثوم .. وصفة اقتصادية بطعم مختلف

طريقة عمل صينية البطاطس بالزبادي والثوم
طريقة عمل صينية البطاطس بالزبادي والثوم
طريقة عمل صينية البطاطس بالزبادي والثوم

تورّم العين وتغيّر لون البشرة أبرزها .. 5 علامات على الوجه تكشف وجود مشكلات في الكلى

علامات على الوجه ترتبط بمشكلات الكلى
علامات على الوجه ترتبط بمشكلات الكلى
علامات على الوجه ترتبط بمشكلات الكلى

فيديو

فيضانات نيبال

لا أمطار ولا عواصف .. كيف ضرب الفيضان نيبال دون إنذار؟ | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك الرحيم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : الدراما التي تشبهنا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: استهلاك الصدمات وموت المشاعر

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: حرب استنزاف أمريكية إيرانية يدفع الخليج فواتيرها

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: القاهرة وبكين.. حين تلتقي حضارتان لصناعة المستقبل

المزيد