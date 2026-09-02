حملة تفتيشية موسعة لمديرية العمل بالأقصر على المستشفيات الخاصة لمتابعة تطبيق قانون العمل

نفذت مديرية العمل بمحافظة الأقصر حملة تفتيشية موسعة على عدد من المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة بالمحافظة، لمتابعة مدى الالتزام بأحكام قانون العمل وضمان حصول العاملين على حقوقهم القانونية، وذلك تنفيذا لتوجيهات حسن رداد إبراهيم وزير العمل، والمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، بتكثيف الرقابة على المنشآت وتعزيز الحماية الاجتماعية والاقتصادية للعاملين ودعم استقرار علاقات العمل

وقاد الحملة محمود عيسى وكيل وزارة العمل بالأقصر، حيث استهدفت أعمال التفتيش الوقوف على مدى التزام المنشآت الطبية الخاصة بالضوابط والقواعد المنظمة للعمل، ومراجعة أوضاع العاملين والتأكد من حصولهم على مستحقاتهم وفقا للقانون

وشملت أعمال التفتيش مراجعة عقود العمل والتأكد من تحريرها بصورة قانونية، ومتابعة الالتزام بالحد الأدنى للأجور، إلى جانب فحص سجلات الحضور والانصراف وجداول النوبتجيات والتأكد من منح العاملين فترات الراحة المقررة قانونا

كما تضمنت الحملة مراجعة صرف المستحقات والبدلات للعاملين وفقا للقواعد المنظمة، إلى جانب فحص موقف العاملين والأطقم الطبية من التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي والتأكد من استيفاء الإجراءات القانونية المتعلقة بهم

وأكد محمود عيسى وكيل وزارة العمل بالأقصر أن الحملات التفتيشية تأتي في إطار حرص الوزارة والمديرية على تعزيز حماية العاملين بالقطاع الخاص وصون حقوقهم المهنية والاجتماعية، مشيرا إلى أهمية التزام أصحاب الأعمال بتطبيق أحكام قانون العمل وتلافي أي ملاحظات يتم رصدها خلال أعمال التفتيش

وشدد وكيل وزارة العمل على ضرورة سرعة تصحيح أوضاع المنشآت التي يتم رصد ملاحظات بشأنها والالتزام الكامل بالقانون، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال المخالفات التي لا يتم تلافيها وفقا للضوابط

وأشار إلى استمرار مديرية العمل بالأقصر في تنفيذ الحملات التفتيشية الدورية والمفاجئة على مختلف المنشآت والقطاعات بالمحافظة، بهدف ضمان تطبيق القانون وتحقيق التوازن والاستقرار في علاقات العمل بين أصحاب الأعمال والعاملين

وشارك في تنفيذ الحملة نجوى محمد مدير إدارة الرعاية، والشيماء عبد المنعم مدير مكتب التفتيش العمالي بالأقصر، وعلي مصطفى مفتش العمل بمكتب تفتيش الأقصر