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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تموين الأقصر يضبط 8 أطنان سكر و2.5 طن سولار مدعم قبل تهريبها للسوق السوداء

تموين الأقصر يضبط 8 أطنان سكر و2.5 طن سولار مدعم قبل تهريبها للسوق السوداء
تموين الأقصر يضبط 8 أطنان سكر و2.5 طن سولار مدعم قبل تهريبها للسوق السوداء
شمس يونس

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر حملاتها الرقابية المكثفة لضبط الأسواق والتصدي لمحاولات تهريب السلع المدعمة وإعادة بيعها بطرق غير مشروعة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، بتشديد الرقابة على تداول السلع الأساسية ومواجهة كافة صور التلاعب وتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطنين.

وقاد المهندس عبدالرازق الصافي وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، بالتنسيق مع أحمد ربيع رئيس الرقابة التموينية بالمديرية، حملة رقابية أسفرت عن ضبط 8 أطنان من السكر السائب المخصص لهيئة السلع التموينية، محملة على سيارة نصف نقل، وذلك أثناء محاولة تهريبها وإعادة طرحها للبيع في السوق السوداء بالمخالفة للقانون.

وتم التحفظ على الكميات المضبوطة بمطحن الاتحاد بالأقصر لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها، كما جرى تحرير محضر بالواقعة وتسليم المتهم إلى قسم شرطة البندر، تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة، تنفيذًا لقرار المحامي العام.

وفي مركز إسنا، واصلت الأجهزة التموينية حملاتها الرقابية على الأسواق، حيث شنت إدارة تموين إسنا حملة تموينية مسائية بالتعاون مع مباحث التموين، بقيادة أحمد طه إبراهيم مدير إدارة تموين إسنا، ومحمد الهواري شاكر مفتش الإدارة، وبمعاونة الرائد معتز إبراهيم رئيس مباحث تموين الأقصر.

وأسفرت الحملة عن ضبط 2.5 طن من السولار المدعم، بعد تجميعها تمهيدًا لإعادة بيعها في السوق السوداء والتربح منها بصورة غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

كما أسفرت الحملة عن تحرير 11 مخالفة تموينية متنوعة، تضمنت محضرين لإدارة منشآت دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، و8 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، بالإضافة إلى المحضر الخاص بضبط كميات السولار المدعم.

وأكد المهندس عبدالرازق الصافي وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر استمرار الحملات الرقابية المكثفة على الأسواق بمختلف مراكز ومدن المحافظة، للتصدي لمحاولات تهريب وتجميع السلع والمواد البترولية المدعمة وإعادة بيعها بطرق غير قانونية.

وشدد وكيل الوزارة على اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه المخالفين، بما يضمن إحكام الرقابة على الأسواق والحفاظ على المال العام والسلع المدعمة، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه ومنع استغلاله في تحقيق أرباح غير مشروعة.

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