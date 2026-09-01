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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بالأقصر

تحت رعاية المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر،
تحت رعاية المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر،
شمس يونس

 انطلقت تحت رعاية المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، أعمال الحملة القومية للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بمختلف مراكز وقرى المحافظة، للحفاظ على الثروة الحيوانية والحد من انتشار الأمراض الوبائية.

وفي إطار المتابعة الميدانية، تفقد الدكتور طارق لطفي مدير مديرية الطب البيطري بالأقصر، لجان التحصين بمركز إسنا، يرافقه الدكتورة ياسمين محمود من إدارة الوقاية، والدكتور أسامة عبد الخالق مدير إدارة إسنا البيطرية، حيث تابع أعمال اللجان بقرى أصفون والدير والحلة، والتي شملت تحصين الحيوانات وتوعية المربين بأهمية التحصين وأعراض الأمراض.

وتواصل لجان التحصين أعمالها بمختلف الإدارات البيطرية في إسنا وأرمنت والزينية والطود والأقصر والقرنة والبياضية، من خلال الوصول إلى المربين في المنازل والمزارع.

وناشد مدير مديرية الطب البيطري بالأقصر جميع مربي وتجار الماشية إلى التعاون مع اللجان وتقديم حيواناتهم للتحصين، حفاظًا على الثروة الحيوانية وسلامة الغذاء.

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