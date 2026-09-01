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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الأقصر يتفقد مستشفى القرنة المركزي الجديد.. ونسبة التنفيذ تتجاوز 70%

محافظ الأقصر يتفقد مستشفى القرنة المركزي الجديد.. ونسبة التنفيذ تتجاوز 70%
محافظ الأقصر يتفقد مستشفى القرنة المركزي الجديد.. ونسبة التنفيذ تتجاوز 70%
شمس يونس

تفقد المهندس عبد المطلب عماره، محافظ الأقصر، أعمال تنفيذ مستشفى القرنة المركزي الجديد، لمتابعة معدلات الإنجاز والوقوف على الموقف التنفيذي للمشروع، حيث بلغت نسبة التنفيذ نحو 70%.

وتقام المستشفى على مساحة إجمالية تبلغ نحو 21 ألف متر مربع، منها 14,970 مترًا مربعًا مساحة المباني، فيما تشمل المساحة المتبقية، والبالغة نحو 6,030 مترًا مربعًا، المسارات الداخلية والمساحات الخضراء.

وتضم المستشفى 81 سريرًا، إلى جانب 15 سريرًا للغسيل الكلوي، و12 عيادة خارجية، و3 غرف للأشعة، و5 غرف للعمليات، بالإضافة إلى قسم للقسطرة القلبية، بما يسهم في دعم وتطوير مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بمركز ومدينة القرنة والمناطق المحيطة.

وتنفذ المشروع الهيئة الهندسية لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وفقًا لخطة الدولة للتوسع في إنشاء وتطوير المنشآت الصحية، والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وأكد محافظ الأقصر أهمية الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد للتنفيذ، وسرعة الانتهاء من الأعمال وفق أعلى معايير الجودة، بما يضمن دخول المستشفى الخدمة في أقرب وقت ممكن، والاستفادة من إمكاناتها الطبية في تقديم خدمات صحية متكاملة لأهالي مركز ومدينة القرنة.

جاء ذلك بحضور أحمد حسن أبو الحسن، رئيس مركز ومدينة القرنة، والدكتور أحمد أبو العطا، وكيل وزارة الصحة والسكان بالأقصر، واللواء مهندس أحمد عرفة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، والمهندس أحمد القاضي، مدير شركة كهرباء الأقصر.

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