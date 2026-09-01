قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2026
أسعار الذهب الآن في مصر
مد فترة قبول طلبات تغيير المسمى الوظيفي للمعلمين والأخصائيين ..حتى 10 سبتمبر
الرئيس شي جين بينج قبل زيارة القاهرة: مصر والصين قاطرة التعاون العربي والإفريقي
نجوم عاشوا قسوة فقدان أبنائهم.. حرقة نجلاء فتحي على ابنتها وصدمة فيروز على أولادها الثلاثة ووديع ينتزع الفرحة من قلب جورج وسوف
كلاسيكو السعودية.. موعد مباراة الهلال والأهلي بدوري روشن والقنوات الناقلة
4800 جنيه في الشهر.. ننشر تفاصيل عقود معلمي الحصة فوق سن الـ45
استعلم عن فاتورة كهرباء سبتمبر واحسبها بنفسك قبل ماتدفع
هل يشترط الوضوء لأداء صلاة الجنازة؟ .. الإفتاء توضح
النفط يرتفع دولارا واحدا.. مضيق هرمز يعيد مخاوف انقطاع الإمدادات
مصر تنطلق نحو المستقبل..الرئيس السيسي يبحث مع نظيره الصيني اليوم العلاقات الثنائية
الرئيس السيسي يستقبل رئيس جمهورية الصين الشعبية.. اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بمشاركة القومي للمرأة.. إطلاق مبادرة «دَوِّي» لتمكين الفتيات بجنوب الأقصر

بمشاركة القومي للمرأة.. إطلاق مبادرة «دَوِّي» لتمكين الفتيات بمدرسة الشهيد حلمي حجاج في إسنا
بمشاركة القومي للمرأة.. إطلاق مبادرة «دَوِّي» لتمكين الفتيات بمدرسة الشهيد حلمي حجاج في إسنا
شمس يونس

شهدت مدرسة الشهيد حلمي حجاج بقرية الشغب التابعة لمركز إسنا جنوب محافظة الأقصر، انطلاق فعاليات المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات «دَوِّي».

 وذلك تحت رعاية السيدة الأولى انتصار السيسي، وفي إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وبمشاركة المجلس القومي للمرأة.

وتستهدف المبادرة دعم وتمكين الفتيات منذ الصغر، والعمل على تنمية شخصياتهن وقدراتهن ومواهبهن، إلى جانب رفع مستوى الوعي لديهن بحقوقهن وواجباتهن، وتعزيز قدرتهن على المشاركة الإيجابية والفاعلة في الأسرة والمجتمع.

وجاءت الفعاليات برعاية المستشارة أمل عمار رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتورة صابرين جابر عبد الجليل مقررة فرع المجلس بمحافظة الأقصر، وبمشاركة عدد من أعضاء المجلس، من بينهم الدكتورة أماني مدني المقرر المناوب، والمستشار محمود حجاجة المستشار القانوني، والدكتور يوسف عبد الفتاح، والأستاذ إبراهيم أحمد، والأستاذة فاطمة عبادي، إلى جانب عدد من المشاركين ومسؤولي المجلس.

وشهدت الفعاليات مشاركة وحدة تكافؤ الفرص بمديرية التربية والتعليم بالأقصر، إلى جانب الأستاذ أحمد الصراف مدير إدارة إسنا التعليمية، والأستاذ ياسر حلمي رئيس الوحدة المحلية لقرية الشغب، نائبا عن اللواء أحمد أنور عيسى الهواري رئيس مركز ومدينة إسنا، فضلا عن عدد من قيادات ومسؤولي مديرية التربية والتعليم.

وتضمنت فعاليات المبادرة إقامة معسكر متنوع للفتيات، اشتمل على مجموعة من الأنشطة الهادفة إلى اكتشاف المواهب وتنميتها في المجالات الفنية والثقافية والرياضية، إلى جانب الإبداع والابتكار، بما يسهم في تعزيز ثقة الفتيات بأنفسهن وتشجيعهن على استثمار قدراتهن في مجالات مختلفة.

كما شهدت الفعاليات تقديم عدد من الرسائل التوعوية حول أهمية الاستثمار في الإنسان، خاصة الفتيات في مراحل العمر المبكرة، باعتبارهن أحد العناصر الأساسية في بناء الأسرة المصرية وصناعة مستقبل الأجيال المقبلة.

وأكدت الدكتورة أماني مدني خلال مشاركتها أهمية الاهتمام بالفتيات وتنمية مهاراتهن وقدراتهن منذ الصغر، مشيرة إلى أن تمكين الفتاة ودعمها بالعلم والمعرفة والوعي يمثل استثمارا حقيقيا في مستقبل الأسرة والمجتمع.

وتناولت الفعاليات كذلك مفهوم الوعي المجتمعي وسبل التعامل مع المعلومات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع التأكيد على ضرورة التحقق من مصادر الأخبار والمعلومات قبل تداولها، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو إعادة نشر المعلومات مجهولة المصدر.

كما جرى تسليط الضوء على عدد من المشروعات والمبادرات الوطنية التي تستهدف الاستثمار في الإنسان وتحسين جودة الحياة، ومن بينها مشروع «حياة كريمة» ومبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان»، باعتبارهما من النماذج الداعمة لبناء الإنسان وتعزيز الوعي المجتمعي.

وفي جانب آخر، أكدت الأستاذة فاطمة عبادي عضو المجلس القومي للمرأة أهمية دور ولي الأمر في نجاح جهود تمكين الفتيات، باعتباره شريكا أساسيا في بناء شخصية الأبناء وتوجيههم، مشددة على أهمية أن تقوم العلاقة داخل الأسرة على المودة والحوار والثقة والاحترام المتبادل.

وتحمل مبادرة «دَوِّي» رسالة واضحة للفتيات مفادها أن لكل فتاة قدرة وموهبة تستحق الدعم، وأن صوتها ووعيها عنصران أساسيان في بناء شخصيتها وحماية مستقبلها، بما يعزز قدرتها على المشاركة الإيجابية في المجتمع.

وتأتي المبادرة ضمن الجهود الوطنية الرامية إلى الاستثمار في النشء والشباب، وتعزيز الوعي وتمكين الفتيات، بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية نحو بناء الإنسان ودعم الأسرة المصرية وترسيخ قيم المشاركة والانتماء والمسؤولية المجتمعية.

الاقصر أخبار الاقصر المجلس القومى المرأة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جامعة بدر

لن نتهاون مع أي تجاوز.. جامعة بدر بالقاهرة تحيل واقعة حفل التخرج للتحقيق

ارتفاع أسعار الذهب مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الثلاثاء .. وهذا سعر عيار 21 الآن

المتهم

بعد تصرّف مفاجئ من الأم | قرار عاجل بشأن المتهم بالتعدى على والدته بالإسكندرية

أسعار الذهب الان في مصر

أسعار الذهب الآن في مصر

طقس الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 .. درجات الحرارة المتوقعة

الحرارة تصل 41 درجة.. تفاصيل طقس الثلاثاء 1 سبتمبر 2026

إلهام شاهين

انهيار تام .. إلهام شاهين : نجلاء فتحي مش مصدقة إن بنتها الوحيدة راحت

سيف زاهر

سيف زاهر يكشف مفاجأة في تشكيل الأهلي أمام سموحة في الدوري

استخراج برنت تأمينات إلكترونيا 2026

طريقة استخراج برنت تأمينات إلكترونيا 2026

ترشيحاتنا

عزاء - ارشيفية

موقع صدى البلد ينعى والدة الزميل ناصر ذو الفقار

ابنة نجلاء فتحي

اعراض غير متوقعة.. الكشف عن السبب الحقيقي لوفاة ابنة نجلاء فتحي

محمد التاجي

تعرف على تفاصيل الفترة الأخيرة في حياة الراحل محمد تاجي

بالصور

رغم تراجع أسهمها.. مرسيدس تضخ مليار يورو في برنامج جديد لإعادة الشراء

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

قبل المدارس.. تحذير عاجل من نوع جبن يباع بالأسواق

الجبن
الجبن
الجبن

أسعار رينو ميجان موديل 2023 المستعملة في مصر

رينو ميجان
رينو ميجان
رينو ميجان

البلاستيك الأسود يسيطر على سيارات الـSUV.. موضة تصميم أم حماية عملية؟

كسوة الهيكل
كسوة الهيكل
كسوة الهيكل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. الشيماء المشد - استاذ مشارك إدارة الأعمال- كليات الشرق العربي

د. الشيماء المشد تكتب : حين يصبح الذكاء الاصطناعي بائعًا .. هل نثق في آلة تعرف ماذا نريد؟

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب : تكنولوجيا الملايين لجمع الملاليم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: نجيب محفوظ.. جدلية السياسة والإبداع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: زيارة الرئيس الصيني لمصر تؤكد أهمية دورها المحوري

المزيد