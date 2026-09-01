بمشاركة القومي للمرأة.. إطلاق مبادرة «دَوِّي» لتمكين الفتيات بجنوب الأقصر

شهدت مدرسة الشهيد حلمي حجاج بقرية الشغب التابعة لمركز إسنا جنوب محافظة الأقصر، انطلاق فعاليات المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات «دَوِّي».

وذلك تحت رعاية السيدة الأولى انتصار السيسي، وفي إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وبمشاركة المجلس القومي للمرأة.

وتستهدف المبادرة دعم وتمكين الفتيات منذ الصغر، والعمل على تنمية شخصياتهن وقدراتهن ومواهبهن، إلى جانب رفع مستوى الوعي لديهن بحقوقهن وواجباتهن، وتعزيز قدرتهن على المشاركة الإيجابية والفاعلة في الأسرة والمجتمع.

وجاءت الفعاليات برعاية المستشارة أمل عمار رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتورة صابرين جابر عبد الجليل مقررة فرع المجلس بمحافظة الأقصر، وبمشاركة عدد من أعضاء المجلس، من بينهم الدكتورة أماني مدني المقرر المناوب، والمستشار محمود حجاجة المستشار القانوني، والدكتور يوسف عبد الفتاح، والأستاذ إبراهيم أحمد، والأستاذة فاطمة عبادي، إلى جانب عدد من المشاركين ومسؤولي المجلس.

وشهدت الفعاليات مشاركة وحدة تكافؤ الفرص بمديرية التربية والتعليم بالأقصر، إلى جانب الأستاذ أحمد الصراف مدير إدارة إسنا التعليمية، والأستاذ ياسر حلمي رئيس الوحدة المحلية لقرية الشغب، نائبا عن اللواء أحمد أنور عيسى الهواري رئيس مركز ومدينة إسنا، فضلا عن عدد من قيادات ومسؤولي مديرية التربية والتعليم.

وتضمنت فعاليات المبادرة إقامة معسكر متنوع للفتيات، اشتمل على مجموعة من الأنشطة الهادفة إلى اكتشاف المواهب وتنميتها في المجالات الفنية والثقافية والرياضية، إلى جانب الإبداع والابتكار، بما يسهم في تعزيز ثقة الفتيات بأنفسهن وتشجيعهن على استثمار قدراتهن في مجالات مختلفة.

كما شهدت الفعاليات تقديم عدد من الرسائل التوعوية حول أهمية الاستثمار في الإنسان، خاصة الفتيات في مراحل العمر المبكرة، باعتبارهن أحد العناصر الأساسية في بناء الأسرة المصرية وصناعة مستقبل الأجيال المقبلة.

وأكدت الدكتورة أماني مدني خلال مشاركتها أهمية الاهتمام بالفتيات وتنمية مهاراتهن وقدراتهن منذ الصغر، مشيرة إلى أن تمكين الفتاة ودعمها بالعلم والمعرفة والوعي يمثل استثمارا حقيقيا في مستقبل الأسرة والمجتمع.

وتناولت الفعاليات كذلك مفهوم الوعي المجتمعي وسبل التعامل مع المعلومات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع التأكيد على ضرورة التحقق من مصادر الأخبار والمعلومات قبل تداولها، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو إعادة نشر المعلومات مجهولة المصدر.

كما جرى تسليط الضوء على عدد من المشروعات والمبادرات الوطنية التي تستهدف الاستثمار في الإنسان وتحسين جودة الحياة، ومن بينها مشروع «حياة كريمة» ومبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان»، باعتبارهما من النماذج الداعمة لبناء الإنسان وتعزيز الوعي المجتمعي.

وفي جانب آخر، أكدت الأستاذة فاطمة عبادي عضو المجلس القومي للمرأة أهمية دور ولي الأمر في نجاح جهود تمكين الفتيات، باعتباره شريكا أساسيا في بناء شخصية الأبناء وتوجيههم، مشددة على أهمية أن تقوم العلاقة داخل الأسرة على المودة والحوار والثقة والاحترام المتبادل.

وتحمل مبادرة «دَوِّي» رسالة واضحة للفتيات مفادها أن لكل فتاة قدرة وموهبة تستحق الدعم، وأن صوتها ووعيها عنصران أساسيان في بناء شخصيتها وحماية مستقبلها، بما يعزز قدرتها على المشاركة الإيجابية في المجتمع.

وتأتي المبادرة ضمن الجهود الوطنية الرامية إلى الاستثمار في النشء والشباب، وتعزيز الوعي وتمكين الفتيات، بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية نحو بناء الإنسان ودعم الأسرة المصرية وترسيخ قيم المشاركة والانتماء والمسؤولية المجتمعية.