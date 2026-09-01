وكيل صحة الأقصر يتفقد وحدتي حاجر العضايمة والكومير بإسنا ويتابع انتظام الخدمات الطبية

أجرى الدكتور أحمد أبو العطا وكيل وزارة الصحة بالأقصر جولة ميدانية بعدد من الوحدات الصحية التابعة لإدارة إسنا الصحية لمتابعة سير العمل والوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين والتأكد من انتظام الأطقم الطبية والتمريضية وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية.

وشملت الجولة المرور على وحدتي حاجر العضايمة والكومير حيث تابع وكيل وزارة الصحة انتظام العمل داخل الوحدتين ومدى تواجد الأطقم الطبية والتمريضية والتزامها بتقديم الخدمات الصحية للمواطنين.

وخلال تفقد وحدة حاجر العضايمة تابع الدكتور أحمد أبو العطا الخدمات المقدمة للمترددين وخاصة خدمات تنظيم الأسرة كما تفقد صيدلية الوحدة للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة والتعامل الفوري مع أي نواقص قد تؤثر على انتظام تقديم الخدمة

وحرص وكيل وزارة الصحة خلال جولته على الاستماع إلى المواطنين والأهالي والتعرف على آرائهم وملاحظاتهم بشأن مستوى الخدمات الصحية المقدمة مؤكدا أهمية التواصل المباشر مع المواطنين والعمل على الاستجابة لمطالبهم وبحث أي معوقات تواجههم داخل المنشآت الصحية.

كما أشاد الأهالي بالدور الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني في دعم الوحدة الصحية والمساهمة في تحسين مستوى الخدمات ورفع كفاءة المكان والاهتمام بالنظافة والمظهر العام بما يوفر بيئة صحية مناسبة للمرضى والمترددين والعاملين

وشملت الجولة كذلك وحدة الكومير الصحية حيث تابع وكيل وزارة الصحة انتظام العمل وتواجد الطبيب وأطقم التمريض وراجع الخدمات المقدمة للمواطنين كما استمع إلى عدد من الشكاوى والملاحظات ووجه ببحثها والعمل على حلها بما يضمن تحسين مستوى الخدمة

وتفقد الدكتور أحمد أبو العطا خدمات التطعيمات وتسجيل المواليد والوفيات داخل الوحدة كما تابع سير العمل بالمعمل وراجع احتياجاته من المستلزمات الطبية والمعملية موجها بحصر أي نواقص والعمل على توفيرها بصورة عاجلة لضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية والمعملية للمواطنين بكفاءة.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالأقصر خلال الجولة ضرورة الالتزام بمعايير الجودة ومكافحة العدوى وانتظام تواجد الأطقم الطبية والتمريضية وحسن التعامل مع المرضى والمترددين مشددا على أهمية المتابعة المستمرة لأداء الوحدات الصحية وسرعة التعامل مع أي معوقات أو احتياجات قد تؤثر على مستوى الخدمة.

وتأتي هذه الجولة في إطار خطة مديرية الشؤون الصحية بالأقصر لتكثيف المتابعة الميدانية للمنشآت الصحية بمختلف مراكز المحافظة والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وضمان وصول الخدمة الصحية بصورة منتظمة وفعالة لأهالي القرى والمناطق التابعة للمراكز.