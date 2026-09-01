قتلى وجرحى في هجوم روسي واسع على كييف.. وانفجارات تهز العاصمة

هزّت انفجارات متتالية العاصمة الأوكرانية كييف في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، بالتزامن مع تحذيرات أطلقها سلاح الجو الأوكراني من خطر استخدام روسيا صواريخ باليستية وأسلحة أخرى لاستهداف العاصمة ومحيطها.

وأعلنت السلطات الأوكرانية مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة خمسة آخرين جراء الهجوم داخل كييف، فيما أفادت السلطات في المنطقة المحيطة بالعاصمة بمقتل شخص آخر في مدينة بوريسبيل شرقي كييف، لترتفع الحصيلة الأولية إلى أربعة قتلى على الأقل.

وقالت الإدارة العسكرية لمدينة كييف، عبر تطبيق «تلغرام»، إن الهجوم أسفر عن سقوط القتلى والجرحى، بينما ذكرت السلطات أن مبنى سكنياً مكوناً من خمسة طوابق تعرض لأضرار، ما أدى إلى إصابة ثمانية أشخاص بينهم طفل.

صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة تستهدف كييف

وقال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية تيمور تكاتشينكو إن منطقة كييف تعرضت خلال الليل لهجوم روسي واسع باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة القتالية، مشيراً إلى أن الضربات استهدفت منشآت وبنى تحتية مدنية.

وكان سلاح الجو الأوكراني قد حذر في وقت سابق من أن خطر استخدام الأسلحة الباليستية ووسائل هجومية أخرى ضد كييف والمنطقة المحيطة بها لا يزال قائماً، فيما دعت السلطات السكان إلى الاحتماء في الملاجئ.

وسمع صحافيو وكالة «فرانس برس» نحو 10 انفجارات قوية ومتتالية في العاصمة، بالتزامن مع رؤية ومضات في سماء المدينة.

اليوم السادس من التصعيد الجوي

ويأتي الهجوم في وقت تدخل فيه الضربات الجوية الروسية على كييف ومحيطها يومها السادس على التوالي، بعدما شهدت العاصمة خلال الأيام الماضية موجات متكررة من الطائرات المسيّرة والصواريخ، ما تسبب في اضطراب الحياة اليومية لملايين السكان.

وكانت هجمات الاثنين قد أسفرت عن إصابة أربعة أشخاص وإلحاق أضرار بمستودعات ومبنى سكني ومتجر تجزئة في منطقة كييف، وفق السلطات المحلية.

كما تعرضت العاصمة خلال الأيام الماضية لهجمات بأسراب من الطائرات المسيّرة، بينها طائرات مزودة بمحركات نفاثة، ما أدى إلى سقوط قتلى وإلحاق أضرار بالمنازل والمنشآت والمستودعات.

موسكو وكييف توسعان نطاق استهداف المنشآت الاقتصادية

وتصاعدت خلال الأسابيع الأخيرة الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا على المنشآت والبنى التحتية الاقتصادية.

واستهدفت القوات الروسية مستودعات تابعة لسلاسل متاجر كبرى ومكاتب بريد ومنشآت تجارية أوكرانية، فيما تواصل كييف تنفيذ ضربات داخل الأراضي الروسية تستهدف منشآت وبنى تحتية.

وكثفت روسيا خلال الصيف هجماتها الجوية على أوكرانيا، مستفيدة، وفق تقارير، من النقص الأوكراني في الصواريخ الاعتراضية القادرة على التصدي للصواريخ الباليستية، ما يزيد من صعوبة مهمة الدفاع الجوي الأوكراني في مواجهة موجات القصف المتكررة.