شركات السياحة: تفعيل نظام رمز الاستجابة السريع QR Code للتأشيرة

أفادت غرفة شركات السياحة ووكالات السفر، بدء التشغيل الفعلي التجريبي لاستبدال ملصقات التأشيرة الورقية، إلى نظام رمز الاستجابة السريع QR Code.

أشارت غرفة شركات السياحة ووكالات السفر، في منشور دوري رقم 149 لسنة 2026، حصل "صدى البلد على نسخة منه، إلى بدء العمل بالمنظومة الجدية اليوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2026.

استبدال ملصقات التأشيرة الورقية

وفي اخطار سابق لغرفة شركات السياحة حمل رقم 104لسنة 2026 أوضح أن قيمة التأشيرة السياحية تبلغ 30 دولارًا أمريكي، تضاف إليها رسوم إصدار قدرها 6 دولارات شاملة الضرائب، كما يمكن للسائح أو شركة السياحة نيابة عنه استخراج رمز الـQR قبل موعد الوصول إلى مصر بمدة تصل إلى 48 ساعة.

وأكدت الغرفة أنه بالتزامن مع إطلاق المنظومة الجديدة سيتم إلغاء نظام الملصق أو الطابع الورقي المعمول به حاليًا، على أن يبدأ التشغيل التجريبي للمنظومة بصالات الوصول بميناء القاهرة الجوي اعتبارًا من الأول من أغسطس 2026، تمهيدًا لتعميمها على باقي المطارات المصرية بعد انتهاء المرحلة التشغيلية الأولى.

قال عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة هيثم عرفة إن إطلاق منظومة التأشيرات الإلكترونية الجديدة، والتي تتيح الحصول على تأشيرة سياحية لمصر عند الوصول، تمثل خطوة هامة نحو تعزيز تنافسية المقصد السياحي المصري، وتسهيل إجراءات دخول السائحين؛ بما ينعكس إيجابًا على معدلات الحركة الوافدة، ولكنها في الوقت نفسه تمثل تحديا كبيرا أمام سلطات المطارات والقطاع السياحي على حد سواء.

وأضاف عرفة، في تصريحات صحفية سابقة له، أن المنظومة تأتي في توقيت بالغ الأهمية خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من تطورات وأحداث جيوسياسية، وهو ما يستدعي توفير إجراءات أكثر مرونة وسرعة لجذب السائحين من الأسواق الخارجية.

وأوضح أن تطبيق النظام على 118 دولة مصدرة للسياحة يعد نقلة نوعية تدعم جهود الدولة لزيادة أعداد الزائرين، ويواكب التطور الرقمي في صناعة السياحة والسفر عالميا.

وتابع أن نجاح المنظومة سيعتمد على كيفية تنفيذها وتفعيلها على أرض الواقع، وهي مسئولية سلطات المطار، وبما يضمن تقديم تجربة سلسة للسائح منذ لحظة وصوله، وحتى إنهاء إجراءات الخروج.



