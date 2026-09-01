الرئيس الصيني في مقال بالأهرام: هذه زيارتي الثانية لمصر.. ومن يشرب مياه النيل يعود إليه

تحدث الرئيس الصيني شي جين بينغ في مقال له، بصحيفة الأهرام، عن زيارته المرتقبة إلى مصر، قائلاً إنه لبّى دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لزيارة البلاد، مشيراً إلى أنها ستكون زيارته الثانية إلى مصر منذ توليه رئاسة الصين.

واستعاد الرئيس الصيني ذكريات زيارته الأولى إلى القاهرة قبل نحو عشر سنوات، مشيراً إلى أن الحضارة المصرية العريقة وما وصفه بـ«زخم التقدم والازدهار» تركا انطباعاً عميقاً لديه.

كما استشهد بالمثل المصري: «من يشرب مياه نهر النيل، يعود إليه مرة ثانية»، في إشارة إلى علاقته بمصر وتطلعه إلى الزيارة الجديدة.