ليس المقابل المالي.. سبب اعتذار أمير عزمي مجاهد عن تدريب الإسماعيلي

كشف الإعلامي خالد الغندور، عن تفاصيل جلسة أمير عزمي مجاهد ومجلس إدارة النادي الإسماعيلي لتولي تدريب الدراويش خلفًا لأشرف خضر.

وقال الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، الجلسة لم تشهد أي خلاف على المقابل المادي كما يشاع، حيث طلب المدرب رقما ومجلس إدارة النادي عرض رقما وتمت المواققة عليه من قبل أمير عزمي.

وأضاف، المقابل المادي لم يكن خلافا على الإطلاق في الجلسة، حيث لم يستغرق الاتفاق المادي أكثر من 5 دقائق وتم الاتفاق.

واختتم، عقب الجلسة أمير عزمي مجاهد أبلغ مجلس إدارة النادي الإسماعيلي بعدم رغبته في تولي تدريب الفريق بسبب ضعف المستوى الفني للاعبين، وبالتالي الرفض كان فنيا، وليس له علاقة بالمقابل المالي.