وفاة أكبر معمرة فى اليابان عن عمر ناهز 115 عاما

أعلنت وزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية اليابانية، اليوم الاثنين، عن وفاة شيجيكو كاجاوا أكبر معمرة فى البلاد عن عمر ناهز 115 عاما، وذلك فى محافظة نارا غرب اليابان.

وولدت كاجاوا عام 1911، وتخرجت من كلية الطب عام 1934، وعملت لمدة ثلاث سنوات تقريبا في قسمي أمراض النساء والتوليد والباطنة في أحد مستشفيات أوساكا، وفقا لجمعية طبية محلية.

وواصلت كاجاوا ممارسة الطب كطبيبة نسائية وتوليد وباطنة حتى تجاوزت الثمانين من عمرها، مساهمة في الرعاية الصحية المجتمعية.. وفي عام 2021، أصبحت أكبر حاملة شعلة في مسيرة الشعلة الأولمبية في طوكيو.