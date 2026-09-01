تسمم مفاجئ.. أضا يكشف سبب غياب أحمد فتوح عن الزمالك أمام بتروجت

كشف الإعلامي محمد طارق أضا عن سبب غياب أحمد فتوح، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن مواجهة منتخب السويس بتروجت، التي أقيمت مساء الاثنين ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأوضح محمد طارق أضا عبر برنامج الماتش، الذي يقدمه على قناة "صدى البلد"، أن فتوح تعرض لوعكة صحية مفاجئة نتيجة حالة تسمم بسيطة بسبب تناول الطعام، وهو ما دفع الجهاز الطبي إلى إعادته من مقر إقامة الفريق وعدم السماح له بالتوجه إلى استاد القاهرة لخوض المباراة.

وأشار إلى أن الجهاز الفني والطبي للزمالك فضلا استبعاد اللاعب من قائمة اللقاء، حرصًا على سلامته ومنحه الوقت الكافي للتعافي، خاصة أن حالته الصحية لم تسمح له بالمشاركة بصورة طبيعية.