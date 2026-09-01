أحمد صالح: معتمد جمال تلقى 10 عروض لكنه فضل الاستمرار مع الزمالك

أكد أحمد صالح، لاعب الزمالك السابق، أن معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأبيض، يستحق الحصول على الدعم والمساندة، مشيرًا إلى أن المدرب يمتلك ارتباطًا كبيرًا بالقلعة البيضاء.

وقال أحمد صالح، عبر برنامج «الماتش»، الذي يقدمه الإعلامي محمد طارق أضا، على قناة صدى البلد، إن معتمد جمال تلقى نحو 10 عروض تدريبية خلال الفترة الماضية، لكنه فضل الاستمرار مع الزمالك، وهو ما يعكس مدى حبه للنادي وتمسكه بالاستمرار داخل القلعة البيضاء.

وأضاف لاعب الزمالك السابق أن معتمد جمال نجح في قيادة الفريق لتحقيق لقب الدوري رغم الظروف الصعبة التي مر بها النادي، مؤكدًا أن ما حققه المدرب يعد إنجازًا يستحق التقدير.