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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وليد عبداللطيف: الزمالك كان محظوظًا أمام السويس بتروجت

الزمالك
الزمالك
يارا أمين

أكد وليد صلاح عبداللطيف، نجم نادي الزمالك السابق، أن الفريق كان محظوظًا بتحقيق الفوز أمام السويس بتروجت، مشيرًا إلى أن الأداء الذي ظهر به الفريق خلال المباراة لا يمكن الاستمرار عليه طوال الموسم.

وقال عبداللطيف، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة ويذاع على قناة "CBC": "الشوط الأول من مباراة الزمالك كان ممكن يخلص 3 أو 4 لصالح منتخب السويس وبتروجت، والأبيض كان موفقا في تحقيق الفوز، ومينفعش تمشي بالطريقة دي، ولازم يتم السيطرة عليها من قبل الجهاز الفني، لأن مش كل مباراة هيكون نفس الأداء كده".

وأضاف: "الزمالك النادي الوحيد اللي معملش فترة إعداد، وأنا قولت إن أول 3 مباريات مش هنسأل عن الأداء والنتائج، بس مش هنعتمد على ده كتير".

وتابع: "لاعيبة الزمالك لازم تفوق شوية، لأن اللي حصل أمام البنك الأهلي وبتروجت مش هيتكرر تاني، ولو لعبنا مع سيراميكا أو المصري الموضوع هيكون صعب".

وعن حسام أشرف، قال: "حسام أشرف لو مكنش سجل الهدف في الشوط الأول، فهو أسوأ لاعب في المباراة".

وتطرق نجم الزمالك السابق للحديث عن المنافسة على لقب الدوري، قائلًا: "بيراميدز سيكون منافسًا للأهلي والزمالك في الدوري، والزمالك أقل إسكواد منهم".

وعن الأهلي، أوضح: "الأهلي يعاني فقط من أزمة في الدفاع، ولكن الوسط والهجوم أفضل، وأشرف داري قاعد في الأهلي غصب عن الأهلي لأنه رفض يمشي، ومن الوارد أن يتألق".

وأضاف: "خط دفاع الأهلي الأساسي سيكون ياسر إبراهيم وأشرف داري، والبديل سيكون هادي رياض وعمرو الجزار".

وعن منتخب الأرجنتين، قال عبداللطيف: "منتخب الأرجنتين هيفقد بريق كتير بعد اعتزال ميسي، لأنهم كانوا بيعتمدوا عليه اعتماد كلي، ومفيش لاعب زيه في التاريخ".

واختتم تصريحاته بالحديث عن طرابزون سبور، قائلًا: "طرابزون يعاني ومحتاج تدعيمات في الهجوم ووسط الملعب، ومحمد صلاح لوحده مش هيقدر يعمل حاجة".

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