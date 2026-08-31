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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الغرفة التجارية بالجيزة: مصانع مصرية توفر حقائب مدرسية بجودة وأسعار اقتصادية

السبلايز
السبلايز
هاني حسين

قال أحمد جابر، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، إن التطورات المرتبطة بمضيق هرمز تؤثر في أسعار مختلف المنتجات المستوردة، موضحًا أن تأثيرها يمتد إلى مدخلات إنتاج عدد من الأدوات المدرسية، خاصة تلك التي تعتمد صناعتها على مواد أولية مستوردة ومشتقات بترولية.

وأضاف في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «الصورة»، عبر قناة «النهار»، أن صناعة الأقلام الجافة في مصر تعتمد على استيراد بعض مدخلات الإنتاج، ومنها مادة «البولي بروبيلين»، مشيرًا إلى أن تغيرات أسعار البترول وسلاسل الإمداد يمكن أن تنعكس على تكلفة هذه المدخلات.

وأوضح أن وضع الأستيكة يختلف عن الأقلام الجافة، خاصة في حال استيرادها من الخارج، إذ تتأثر بأسعار الشحن ومدة وصول المنتجات من الصين أو دول شرق آسيا، لافتًا إلى أن اضطرابات حركة التجارة والنقل يمكن أن تؤثر في تكلفة المنتجات المستوردة.

وأكد أن تأثير هذه التطورات يمتد بدرجات متفاوتة إلى عدد من السلع، ومنها الأقلام الجافة والأقلام الرصاص، إلا أن حجم التأثير يختلف من منتج إلى آخر بحسب نسبة المكونات المستوردة ومدخلات الإنتاج المستخدمة في تصنيعه.

وأشار إلى وجود جوانب إيجابية تتمثل في توافر إنتاج محلي لعدد من احتياجات الطلاب، وعلى رأسها الحقائب المدرسية والأحذية، مؤكدًا أن السوق المصرية تضم مصانع تقدم منتجات محلية جيدة وبأسعار اقتصادية.

ولفت إلى أن صناعة الأحذية المصرية لا تقتصر على المنتجات الجلدية، وإنما تشمل أيضًا الأحذية الرياضية المناسبة للاستخدام المدرسي، موضحًا أن هناك مصانع تنتج حقائب مدرسية وأحذية بجودة جيدة وتستطيع المنافسة في السوق

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